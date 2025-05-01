明年度總預算照新版財劃法編　行政院擬優先減列地方補助款

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

目前明年度總遇預算正在編列程序中，總統府在3月時公布新版財劃法，主計長日前也提到會依據新法進行總預算編列，但此狀況下中央勢必要釋出大量財源。針對財源調動會從哪一項目著手？行政院發言人李慧芝說，新版財劃法會讓地方政府的財源會大幅增加，所以可能會研議優先減列地方的補助款部分。

立法院在去年12月20日三讀通過逾25年未修正的《財政收支劃法分法》部分條文，擴大統籌分配稅款規模、土地增值稅回歸地方、中央統籌分配稅款公式統一與普通統籌分配稅款重分配。

但行政團隊認為分配不公且事權不統一、財政沒有紀律，也未提出相關配套，中央施政將有全面性困難，因此提出覆議，但遭立法院否決。總統府在3月21日發布總統令，公布「中華民國114年度中央政府總預算」及「財政收支劃分法」刪除及修正條文。

針對財劃法跟總預算釋憲聲請進度，李慧芝今主持行政院會後記者會時說，立法院沒有提供刪除凍結金額，現在律師還有專家正在就主計總處提供的計算表，針對裡面中央政府負擔的不合理與不合憲的地方，在研究訴狀中，遞狀後會適時跟外界說明。

新版財劃法衡平考量後會從哪一塊的預算著手調整？李慧芝表示，明年度總預算目前還在編列中，主要是新版財劃法中，地方政府的財源會大幅增加，所以可能會研議優先減列地方的補助款部分。