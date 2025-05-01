白沙屯媽祖起轎！鐵公路三運具聯防疏運破5.5萬人　周六再開接駁車

▲交通部今年首度與白沙屯拱天宮媽祖進香合作，提供運輸服務。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

白沙屯媽祖今(1)日晚間23時25分登轎，展開為期10天9夜的徒步進香行程，為協助逾32萬報名信眾順利前往白沙屯，今年交通部首度與白沙屯拱天宮合作提供運輸服務。截至晚間19時，鄰近雙鐵車站已破5.3萬人進出，其中台鐵旅次成長7成，客運接駁車也開出63班次，疏運2520人，總計鐵公路疏運破5.5萬人。

今年交通部針對白沙屯媽祖徒步進香於5月1日、5月3日、5月11日重要時日提供疏運服務，交通部採台鐵為主、公路為輔、高鐵協同的三層運具聯防備援策略，成立前進指揮所即時因應及協調。

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其中台鐵公司以加開班次及加掛列車方式，提供22萬人次以上運能，高鐵公司也加開班次因應，公路局則安排高鐵苗栗站往返白沙屯、北港朝天宮往返台鐵嘉義站的巴士接駁車，協助疏運。

▲▼交通部政務次長伍勝園(上圖)、陳彥伯(下圖)分別前往視察疏運運具聯防運作情形。（圖／交通部提供）

今下午交通部長陳世凱指派政務次長陳彥伯及伍勝園等兩人分別前往高鐵苗栗站、客運接駁站及台鐵白沙屯站前進指揮所視察各疏運單位整體運具聯防疏運運作情形，並攜帶交通部首次設計給合代表白沙屯媽祖徒步進香戰甲的「勇」字疏運平安守，慰勉現場工作人員及參加徒步進香的民眾。

交通部統計，今日截至晚間19時，高鐵苗栗站已逾8199人次進出、台鐵白沙屯站已逾45000人進出，分別較去(113)年（同時間截至19:00）白沙屯進香出發日(登轎)疏運人數增加逾14%及70%，另公路局公路客運接駁路線已開出63班接駁車，班班客滿，疏運超過2520人前往白沙屯。

▲公路客運接駁路線已開出63班接駁車，班班客滿。（圖／交通部提供）

交通部表示，除今日起駕的疏運措施，5月3日周六媽祖鑾轎抵達北港，增闢有北港朝天宮至台鐵嘉義站公路客運路線；5月11日媽祖回鑾亦會再提供白沙屯至高鐵苗栗站公路客運接駁，班距約10分鐘1班，客滿立即發車。