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恐怖女導師！體罰羞辱學生逼說謝謝　還限制吃午餐

高雄市某小學發生老師不當管教事件，不僅有過當的體罰，甚至帶頭霸凌同班學生。（示意圖／shutterstock）

▲高雄市某小學發生老師不當管教事件，不僅有過當的體罰，甚至帶頭霸凌同班學生。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

就讀小學1年級的小亮（化名）今年3月5日在高雄市某小學遭導師當眾打耳光、拉頭髮罰站，更被威脅「不能說」， 小亮轉學後依然飽受創傷陰影糾纏。他不僅出現摳手、失控、夢中尖叫等創傷反應，還曾自殘。而在這名導師的班級內，也有多名學生出現焦慮狀況，家長追問後發現，該導師平時也會以木棍打學生手心，更規定「打完要說謝謝」、對學生吃午餐設限，甚至帶頭嘲笑、霸凌學生。高雄市教育局已啟動調查，限制該名導師與原班學生接觸。

事發至今，在新校園展開生活的小亮卻沒有因此重拾快樂，甚至難以從體罰的陰霾中走出。媽媽向本刊淚訴，「小亮現在非常抗拒上學，之前甚至為抗拒上學，掙扎過程中不小心抓傷我！」目前，媽媽已帶小亮去身心科就診，醫師診斷出創傷經驗症狀。除了抗拒上學，面對巨大的創傷，小亮各種反常行為讓媽媽憂心不已。

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在該名導師的帶領下，許多學生都表示不想去上學，可見其給孩子的心理壓力之大。（圖／民眾提供）

▲在該名導師的帶領下，許多學生都表示不想去上學，可見其給孩子的心理壓力之大。

小亮不僅抗拒上學，平時也會開始出現摳手的焦慮行為，並且在和弟弟的相處上，也變得異常暴躁，之前更是拿起利器劃傷自己的手。此外，惡夢連連更是小亮入睡後必須面對的苦痛。「他之前曾在睡夢中尖叫，大喊不要打我」媽媽哭著表示，小亮的轉變，令她心疼、不捨。

其實，產生嚴重心理焦慮的孩子不只小亮，小亮原來班上共有5位家長向議員陳情，其中1名A媽媽指出，自己的小孩也多次反映不想去上學，因為老師對這些小學1年級的學生過於嚴厲，加上老師還會拿木棍體罰學生，更是讓她的小孩十分畏懼上學。

另1名向議員陳情的B爸爸則表示，自今年3月老師當眾賞小亮巴掌以後，他的小孩就會在半夜睡覺時出現嚴重的磨牙跡象，細問之下才了解到老師不僅要求小朋友上課時雙手要放在桌上，若做不到就要舉手罰站，再站不好則會用木棍打小孩的手心，甚至還規定小孩打完以後要跟老師說「謝謝」，若忘記的話要再多打一下。

罰寫作業和午飯不正常，則是3名家長共同反應的問題。據了解，該名老師嚴格要求作業不能忘記帶回家，否則就需要罰寫課文，但弔詭的是，若學生在放學後發現自己忘記帶作業，想回教室拿時還會被該名教師阻止，甚至曾經發生老師把作業搶回來的情形，導致學生只能摸摸鼻子領罰。

小亮平時很愛畫畫，遭導師不當管教後，畫風驟變，竟畫人被車輛壓死的圖像。（圖／民眾提供）

▲小亮平時很愛畫畫，遭導師不當管教後，畫風驟變，竟畫人被車輛壓死的圖像。

而孩子罰寫的時間則壓縮到孩子們的午餐時間，3位家長都表示，孩子的午餐時間只有25分鐘，若有罰寫尚未完成，老師會要求他們寫完才能吃，常常導致他們根本沒時間吃飯。因為，一旦吃飯時間結束，老師就會要求沒吃完的學生站起來吃，甚至要他們收起來不能繼續吃。

「起初我以為是因為小朋友挑食，後來才知道小朋友根本是因為不敢吃，才會帶一堆剩飯剩菜回來」，小亮媽媽和B爸爸既憤怒又不捨的訴說孩子的遭遇。而家長們也曾向該名導師反映小孩沒時間吃午餐的狀況，但只得到老師冷冷的回覆，「規定就是規定，必須要遵守唷」，讓家長們一致認為老師始終不認為自己有錯，也無心聽取家長們的意見。

據悉，小亮轉學以後，該名女教師也多次在班上公然表示小亮是很壞的孩子，明顯對小亮有強烈的不滿。A媽媽表示「之前其他同學沒交作業都會罰寫，唯有小亮沒交作業會直接被木棍打手心」，擺明針對小亮，並當著全班面前帶頭霸凌他。而小亮媽媽更是提到，過去有一次小亮曾向老師說要去上廁所，但老師不同意，最後，小亮忍不住尿在褲子上，老師更是直接當眾嘲笑，「你怎麼沒包尿布來上學」當場讓小亮難堪，並且惹得全班同學哄堂大笑。

除此之外，老師竟指名一位學生當「垃圾股長」，全班的垃圾都須直接交給他，而不是丟到垃圾桶，分明是在帶頭霸凌，而心智尚未成熟的小學生更會因此嘲笑「垃圾股長」，明顯是受到該老師嚴重的影響。

小亮媽媽向本刊淚訴，以前小亮常說老師會打他，不想上學，但因為小亮身上都沒有明顯外傷，「我們也很害怕變成恐龍家長，所以都只有向老師反映狀況，並沒有過度指責老師，沒想到小亮卻承受這樣的痛。」而媽媽也坦承，小亮確實比較頑皮，若老師是用適當的管教方式絕對可以接受，但上述這些明顯已經超過合理範圍太多！

事發到現在，小亮經常問媽媽，「為什麼老師打我，不用說對不起？」而媽媽也只能故作堅強的說，「我們再等等⋯媽媽會努力懲罰壞人。」據了解，高雄市教育局已於4月21日發函表示，該案調查期間該名女教師需禁止與原班級學生接觸，以維護學童安全，後續調查將持續案程序進行。

本刊記者也致電向該校詢問相關狀況，該校教務主任表示目前該案還處在調查階段，不便做出太多回應，但目前該位疑似有不當管教情形的女導師已與原班級進行隔離，並且暫時由該班的班級導師一職轉為其他班級的科任老師。

延伸閱讀
恐怖女導師1／小一生遭打耳光、扯頭髮！家長提轉學遇校方包庇
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