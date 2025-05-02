川普開鍘「洩軍機禍首」？　國安顧問瓦爾茲恐成第一位落馬高官

▲美國白宮國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）傳將辭職離開白宮。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普第二任期剛滿百日，內閣傳出重大人事異動。根據CNN報導，2位知情人士透露，白宮國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）與副手黃之瀚（Alex Wong）即將在2日辭職離開白宮。

51歲的瓦爾茲深陷「洩漏軍機風暴」，日前他在通訊軟體Signal創立聊天群組時，誤將美國《大西洋月刊》總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）加入，成為川普政府一大醜聞。

這個群組被用來討論對葉門叛軍組織「青年運動」的作戰，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也會在內通報美軍的轟炸行動，內容包括美軍的行動細節與佈署。

起初瓦爾茲堅稱群組內沒有任何任務細節，包括赫格塞斯、國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）、中央情報局長雷克里夫（John Ratcliffe）也口徑一致，獲得川普力挺，還稱他是一個「好人」、「已經學到教訓」。

不過，隨著高德柏格在美軍行動結束後發出報導，並公布對話內容，瓦爾茲的處境就變得岌岌可危，也讓川普對他失去信心。

知情人士向CNN透露，沃爾茲稍早已表明即將辭職，副手黃之瀚也將離開白宮。目前擔任川普俄烏特使的魏科夫（Steve Witkoff）成為人選，而他也正在考慮接替沃爾茲擔任國家安全顧問，但尚未做出決定。

CNN披露，儘管川普在事件最初力挺沃爾茲，但之後其實曾考慮解雇他，而之所以沒這麼做，是因為不想讓反對者覺得自己得逞，更不希望重現第一屆任期時那種內閣混亂的局面。如今上任百日，川普似乎不再擔心混亂，沃爾茲的去職成為時間問題。

過去幾天，白宮一些官員已經在幕後悄悄討論沃爾茲該如何下台，試圖找到一個台階，讓事件軟著陸，同時找到適合的接替人選。

▼黃之瀚（Alex Wong）是首席副國家安全顧問，被視為對中鷹派。（圖／達志影像／美聯社）