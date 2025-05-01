中國傳暫緩貿易談判！　港媒：北京觀望哪位川普顧問占上風

▲川普與習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

中國大陸據傳將暫緩與美國進行認真的貿易談判，並先觀察美國總統川普（Donald Trump）會聽取哪位顧問的意見，以及其他國家的回應。

香港《南華早報》引述消息人士透露，中國將暫不與美國展開認真的貿易談判，而是會觀望川普將聽取哪位顧問的意見，以及其他國家對90天關稅暫停措施的反應。

知情人士表示，川普政府內部「分歧過大」，而中國並不急於對這場由華盛頓發起的關稅僵局來進行最終談判。

該消息人士說，「目前還看不出哪一派會勝出」；他指的是川普政府中，不同陣營的高層顧問。

川普三位主要貿易政策顧問對中國的看法各異。川普的高階貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）與川普第一任期貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）以強硬的保護主義立場及主張中美脫鉤著稱。

現任美國財政部長貝森特（Scott Bessent）則認為，美國有可能與中國達成一項重新平衡兩國貿易的協議。

該消息人士指出，這些立場上的分歧，以及川普最終決策的不確定性，使北京暫不願意進入談判。因為，這樣做的風險是，「在你還不知道最終對手是誰的情況下，提前亮出底牌」。

今日稍早，大陸《中央廣播電視總台》旗下新媒體「玉淵譚天」引述消息披露，「近一段時間，美方通過多種渠道主動與中方接觸，希望與中方就關稅問題進行談判。」

不過「玉淵譚天」稱，在美國沒有實質性舉動前，中方沒必要和美方談。但是美國如果希望與中國接觸，現階段對中國來說也沒有壞處，中方需要觀察甚至逼出美方的真實意圖，掌握談和打的主動權。