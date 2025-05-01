溫哥華汽車衝撞11死　台灣打工度假女子被撞飛！重傷昏迷多日

▲溫哥華汽車衝撞至少11死，目擊者形容現場宛如戰場。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大溫哥華4月26日晚間發生汽車衝撞人群事件，不但奪走11條人命，還造成現場數十人受傷。其中一名重傷患者就是台灣到加拿大打工度假的女子Sora，當時的她被肇事汽車撞飛落地，頭部遭到撞擊、全身嚴重挫傷，還有多處骨折，儘管已經送醫搶救多日，但仍處於重傷的狀態，還在加護病房昏迷不醒。

這起事件發生在卑詩省菲律賓社區舉辦一年一度的「拉普拉普節」（Lapu Lapu Day）慶祝活動，當時街道排滿美食餐車，表演者跳著菲律賓傳統舞蹈，氣氛溫馨歡樂。結果在當地時間晚間8點剛過，嫌犯駕駛一輛汽車衝入封街管制的會場，直接朝著人群撞去。目擊者形容現場宛如戰場，街頭倒臥多具屍體，受傷民眾躺在地上無法動彈，現場一片狼藉。

中央社報導，台灣女子Sora當日也前往拉普拉普節的活動現場，卻被撞飛落地緊急送醫。由於Sora遲遲未歸，她的朋友們急著到處找她，最終發現她是這起事件的其中一名傷者，趕緊聯繫她在台灣的家屬。駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣已掌握消息，並透露如今醫院與警方需要Sora直系親屬出面處理文件，但由於Sora母親不便出國，若由其他親屬代勞則需要授權證明，目前外交部門正全力協助處理。

另據先前報導，男嫌羅凱吉（譯音，Kai-Ji Adam Lo）過去就因精神健康問題，多次與警方及醫療單位接觸，代理警察局長史蒂夫·萊伊（Steve Rai）坦言，羅凱吉的精神健康問題是釀成悲劇的關鍵因素之一。羅凱吉已被控8項二級謀殺罪，警方後續也將追加更多指控，審判預定在2025年10月開庭。

▲民眾來到案發現場悼念罹難者。（圖／達志影像／美聯社）

鄰居透露，羅凱吉一家大約十多年前搬到溫哥華，落腳在維多利亞–弗雷澤景社區。不幸的是，羅凱吉的父親在定居初期便因病過世，讓這個小家庭從此負擔沉重，羅凱吉母親麗莎（Lisa）個性溫和親切，但因語言隔閡，大多以中文與鄰居交流，羅凱吉哥哥亞歷山大（Alexander Lo）在2024年1月遭人殺害，帶給家人沉痛打擊。

羅凱吉曾在募資平台GoFundMe公開表示，哥哥的離世讓家庭在情感與經濟上雙重崩潰，母親更因過度悲傷一度試圖輕生，並住院治療數週。當時羅為了籌措喪葬與生活費用，發起募款，最終募得超過9000美元；他還提到，母親曾為了興建小型住宅（tiny home）貸款，但因施工問題，最終背上21.3萬美元的爛尾債務。

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