網友激推必看超催淚母親節微電影！OLAY《未說出口的話》五天破百萬觀看：把愛說出口

▲OLAY今年母親節推出感人微電影，由金馬導演阮鳳儀和實力派演員于子育（右）、李沐（左），演繹許多母女之間平凡真實的細膩感情。（圖／翻攝自微電影影片）

消費中心／綜合報導

母親節快到了，你想怎麼慶祝？也許，比起禮物，媽媽更想聽你一直沒說出口的那句話。生活很忙碌，文化傳統也讓我們不習慣口頭表達愛意，但愛和感謝不該被藏起來，媽媽的付出值得我們把愛說出口、用力擁抱去表達。在2025年母親節前夕，國際保養品牌OLAY推出感人微電影《未說出口的話》，生動呈現現代母女間那份細膩又微妙的情感糾葛，上線YT頻道才五天就突破百萬觀看、破百媒體轉載、近十萬網友互動轉傳，並在THREADS和社交媒體上瘋傳，這部短片不只是品牌獻給母親節的一份獻禮，更透過真摯故事鼓勵每個人——愛，別再等，該勇敢說出口。

▲▼上線才五天就突破百萬觀看，並在THREADS和社交媒體上瘋傳。（圖／翻攝自THREADS）

金馬導演╳金鐘卡司 催淚搭檔詮釋最真實母女情

微電影《未說出口的話》由憑藉《美國女孩》獲金馬獎的導演阮鳳儀執導，金鐘視后于子育和金鐘新星李沐攜手演出，以溫柔細膩的方式，捕捉了母女之間最真實也最容易被忽略的情感片段。短短3分半左右的劇情讓不少人看到自己的影子，打開了許多人心中塵封的小抽屜，裡頭堆滿了母女之間那些未曾說出口的愛與掛念，許多網友留言表示看到熱淚盈眶，「這完全就是我和我家人會在日常生活中講的話」、「真的別再等了，愛要及時表達！」

微電影透過母女間電話往來的「交叉剪接」敘事方式來說故事，展現了兩代人在節奏快速的生活中微妙又深厚的連結；阮鳳儀特別將女兒的世界設計成冷色而理性，母親的空間則是暖色而包容，巧妙地用色調與生活細節堆疊出層層情感：媽媽梳妝台上的舊照片、與女兒旅行合影、隨手傳來的貼圖訊息，每一個小動作都是「我在乎你」的悄悄告白，只是做女兒的太習慣了，雖然一直想為媽媽做些什麼，但互動總是少了耐性。

▲OLAY攜手金馬導演阮鳳儀，打造母親節微電影《未說出口的話》，左起李沐、導演阮鳳儀、于子育出席首映。（圖／OLAY提供，下同）

于子育：「長輩圖」是我和媽媽的連結儀式感

這次OLAY邀請了兩位演技實力派于子育與李沐詮釋母女之間的真實互動。于子育感性表示，拍攝過程中，她深刻感受到媽媽那些輕描淡寫的「不用了」，背後其實藏著不想麻煩孩子的無聲體貼。雖然她飾演的是媽媽，卻也從自己身為女兒的角度重新體悟，「這部OLAY微電影讓我再次體會人往往對最親的人說出最傷人的話，也會把壞脾氣發洩在家人身上，總覺得他們永遠都在，會原諒我的無理取鬧。」有趣的是，于子育還分享，自己每天必收到媽媽傳來的「長輩圖」，已經成為一種默契，「沒收到反而會不習慣！」

▲微電影首映記者會上，金鐘影后于子育（中）以親筆明信片哽咽真情分享給媽媽的心底話，淚灑全場。

李沐媽有選擇障礙 反思自己該對媽媽有耐性

而李沐則笑說，這次劇中媽媽的角色和她現實生活中的媽媽驚人地相似，特別是選擇障礙這件事！「常常要我循循善誘才能讓她說出真正想要的東西。」李沐也自曝，拍這部片讓她反思，自己是不是也常常像劇中女兒一樣，忙著忙著就不夠有耐性，「讓原本的善意不經意間轉變成了不耐煩。」李沐認為成年之後，我們變得理性、冷靜，但也容易在不經意中，錯過了那些重要的陪伴時光，她覺得自己拍完這部短片之後更確信，「真的不要因為忙碌而錯過相處的時間，要把愛說出口吧！」

▲金鐘新人李沐媽媽驚喜現「聲」，讓她瞬間淚崩。

一直是她！OLAY陪伴為女性帶來熟悉安全感

從媽媽年輕時擦上第一瓶OLAY，到我們自己站在鏡前細細保養，每一代女性的青春和蛻變，OLAY總是在場。這不只是一罐罐保養品，更像是生活裡最熟悉的日光——溫柔、穩定，一直在那裡，陪所有女性走過每一段高高低低。OLAY深知，女性的人生不光是擁有外表的光澤，更有豐富與堅韌的內在情感，所以在呵護肌膚的同時，更要成為支持妳、懂妳的夥伴。正因為如此，OLAY特別透過微電影喚起每個人心中那個「來不及說出口」的思念，提醒大家：愛，從來不是理所當然。

導演阮鳳儀：適時說出心裡話，讓關係更有溫度

導演阮鳳儀也分享她首次執導商業合作片的心得，她感謝OLAY給予相當大的創作空間，而OLAY一直支持鼓勵女性的品牌使命，也跟她創作中關注女性的理念非常契合。她希望觀眾能在OLAY微電影中看到自己的影子，「這部片最想傳達的概念就是——適時說出心裡話，讓關係更有溫度。」每一次用心的說出口，都是一次新的理解，一次新的靠近。今年母親節，記得先到OLAY官方YT頻道看微電影，再讓OLAY陪伴妳勇敢說出心裡話——從來沒有太晚也不嫌太多，因為，愛一直在身旁。



