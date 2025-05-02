21風味館「4大母親節優惠」開跑！整隻香草烤雞只要350元

▲21風味館祭出一系列母親節優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接即將到來的母親節，連鎖速食品牌「21風味館（21PLUS）」特意祭出4大限定優惠，不僅有香草烤雞下殺350元，還有人氣炸雞桶最低可享72折起優惠，即日起限定6天開跑。5月7日起連5天還推消費滿額送康乃馨活動。

▲2隻香草烤雞組合價700元，換算下來每隻只要350元。

21風味館全門市即日起至5月4日、5月9日至5月11日限定6天祭出「周末寵媽激省組」優惠，香草烤雞、香脆炸雞最低67折起，包括「21香草烤雞優惠價379元」、「2隻香草烤雞組合價700元」、「香脆炸雞5入桶特價288元」、「2桶香脆炸雞特價538元」，同步開放線上預訂取餐使用。

另外，5月7日至5月11日於全門市單筆消費滿688元還可獲得來自哥倫比亞進口的康乃馨1束，數量有限、送完為止。

▲漢堡王推出母親節限定套餐。

漢堡王至5月13日也有母親節限定雙人餐，有「皇家華堡雙套餐」內含經典5吋華堡2顆+小薯2份+中杯飲料2杯、「Q彈海老堡雙套餐」則吃得到Q彈海老堡+Q彈海老牛肉堡+4塊雞塊+黃金QQ球3入+中杯飲料2杯，售價皆為299元，凡點母親節限定套餐+5元飲料還可升級期間限定草莓七喜，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。