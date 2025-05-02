　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

母親節送什麼？5款人氣膠原蛋白推薦　一次搞定媽媽的青春保單！

母親節送什麼？5款人氣膠原蛋白推薦，一次搞定媽媽的青春保單！（圖／業者提供）

【企劃特輯】

母親節將至，你還在煩惱要送什麼嗎？女生們追求越活越年輕這檔事，絕對是一輩子的事情。這次特別挑選了五款不同類型、話題熱度高、成分實力派的膠原蛋白產品，從輕熟女媽媽到優雅熟齡族群的媽媽通通都適用！讓你送禮送到心坎裡，也讓你們走到街上被路人誤認成姐妹、姐弟的日子不遠啦！

不管你的預算多少、想找哪種類型，本篇一次幫你整理送禮方向。讓你成為今年最貼心的寶貝，更讓媽媽天天自信美！

【2025高人氣膠原蛋白青春選集】

Notorious Select 膠原蛋白粉｜成份實力型

母親節送什麼？5款人氣膠原蛋白推薦，一次搞定媽媽的青春保單！（圖／業者提供）

想送「一試有感」的膠原蛋白，選這款不會錯。來自A.A.級無添加認證，近年崛起的實力新星，主打每日6000mg高濃度小分子膠原蛋白，搭配5大美肌成分：日本專利魚膠原蛋白胜肽、法國魟魚軟骨精華、日本專利金絲燕窩酸、日本專利米萃取神經醯胺、美國西印度櫻桃維生素C，讓媽媽的青春美麗不是夢，無香精無脂肪，成分純粹好吸收。
適合：想快速補水澎潤、追求高效無負擔的媽媽。
>> 一包30入 1,250元 多入組優惠最低950元起
商品連結：https://nrs.pse.is/7hhdub

FANCL 淨化膠原蛋白飲｜敏感肌友善型

母親節送什麼？5款人氣膠原蛋白推薦，一次搞定媽媽的青春保單！（圖／業者提供）

低敏保養，一瓶就搞定日常美肌。來自日本人氣保養品牌FANCL，主打無防腐劑、低分子膠原蛋白，升級液態即飲設計，搭配賽洛美與維他命C雙重保護屏障，美味又無負擔，日常保養超方便。
適合：敏感肌、喜歡簡單補給型的媽媽。
>> 30天份 2,970元
商品連結：https://reurl.cc/qGGW9y

Vital Proteins 膠原蛋白肽｜運動系保養型

母親節送什麼？5款人氣膠原蛋白推薦，一次搞定媽媽的青春保單！（圖／業者提供）


喜歡健走、瑜伽的活力媽媽必備。被歐美超模圈狂推的Vital Proteins，純牛膠原來源，無糖、無味，超好融入咖啡、果汁、優格中，讓媽媽每天補充能量與美肌成分同步進行。
適合：愛運動、注重體能保養的媽媽。
>> 28日份 1,878元
商品連結：https://reurl.cc/rEYrvy

明治 Meiji 膠原蛋白粉｜高CP值入門款

母親節送什麼？5款人氣膠原蛋白推薦，一次搞定媽媽的青春保單！（圖／業者提供）

想溫柔陪媽媽養成膠原習慣，從這款開始。日本國民品牌，膠原蛋白搭配葡萄糖胺、Q10、維他命C，甜甜口感好入口，價格親民，讓保養成為生活中的自然儀式。
適合：第一次嘗試膠原蛋白的媽媽。
>>28日份 2,199元
商品連結：https://reurl.cc/RYY3GZ

老協珍美顏飲 蔓越莓Plus｜即飲輕保養型

母親節送什麼？5款人氣膠原蛋白推薦，一次搞定媽媽的青春保單！（圖／業者提供）

忙碌媽媽的行動保健神隊友。嚴選老協珍專利膠原蛋白，搭配頂級蔓越莓萃取，濃縮成一瓶小小美顏能量，方便隨身攜帶。甜酸爽口、無負擔，讓媽媽在忙碌之中也能隨時補充青春力，一口喝出好氣色。
適合：喜歡方便快速型的媽媽。
>>單盒6入5盒組 1,799元
商品連結：https://reurl.cc/4LLVMR

母親節，就送她「每天都會用到」的簡單美好
透過本篇整理資訊，挑一款專屬媽媽的膠原蛋白禮物，天天喝、天天自信美，心情也會跟著發光！花開有期，但青春可以延續，陪媽媽一起開開心心逛街拍美照，還能被路人誤認成姐妹或是姐弟～這種幸福，絕對值得！快挑選一款專屬於媽媽的膠原蛋白禮物，讓她在每一個平凡日子裡，都能備受寵愛！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 5541 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄知名摩天輪淪情慾包廂！　2偽娘狂拍不雅片瘋傳
快訊／撞爛整片隔音牆！　台65線驚險畫面曝
快訊／蔡壁如遭民眾黨中評會懲處　停權1個月
快訊／樂天桃猿人事異動！　領隊換人
快訊／台中多名「罷藍志工」遭搜索帶走
快訊／易烊千璽時隔8年再度來台！　「純元皇后」同行
辛殿麻辣鍋「吞到碎玻璃」！客人喉嚨出血　業者回應了
曾雅蘭21歲女兒留學解放比基尼！　超辣身材全露
快訊／新台幣瘋了！見「30」字頭　狂升值逾1元
消防員夫妻勒索麥當勞7060萬　老公今入監服刑6年6月
台人搭高鐵「1行為」日本人驚呆：不會被偷嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

母親節吃飯送鍋寶？　知名連鎖餐廳限量開搶！

日本革命性營養科學來襲！佳格食品集團獨家引進專利胺基酸

母親節送什麼？5款人氣膠原蛋白推薦　一次搞定媽媽的青春保單！

全家聯名bb.q炸雞推「蜂蜜柚橘霜淇淋」！限3天組合優惠

21風味館「4大母親節優惠」開跑！整隻香草烤雞只要350元

7-11推咖啡雪糕「6+6超狂組」、全家周末買1送1　超商優惠懶人包

肯德基超殺「333神券」限時7天回歸！外送加碼「買1送1」

全聯「水餃泡麵節」一餐不到20元！還有「1元買菜日」爆殺價

黃偉哲19度上東森農場！揪小朋友力挺關廟鳳梨　軟萌娃娃音喊讚8千公斤全賣光

摩斯「超值省優惠券」開跑！地瓜條+10元多1份、奶茶第2杯半價

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

罷團批「拜媽祖被統戰」！　信徒狠嗆：政治別介入

涉吸金潛逃7年！　貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝

【好奇心爆發】媽帶幼貓回家幫中途1天！3貓隔玻璃盯著看XD

#白沙屯 #拱天宮 現場人潮大爆滿！信眾集結今晚起駕出發 #白沙屯媽祖

【暖心宅宅】有情有義御宅族 比起嗨衝更優先保護老奶奶

#白沙屯媽祖 起駕倒數！ 「萬頭攢動」空拍畫面曝

母親節吃飯送鍋寶？　知名連鎖餐廳限量開搶！

日本革命性營養科學來襲！佳格食品集團獨家引進專利胺基酸

母親節送什麼？5款人氣膠原蛋白推薦　一次搞定媽媽的青春保單！

全家聯名bb.q炸雞推「蜂蜜柚橘霜淇淋」！限3天組合優惠

21風味館「4大母親節優惠」開跑！整隻香草烤雞只要350元

7-11推咖啡雪糕「6+6超狂組」、全家周末買1送1　超商優惠懶人包

肯德基超殺「333神券」限時7天回歸！外送加碼「買1送1」

全聯「水餃泡麵節」一餐不到20元！還有「1元買菜日」爆殺價

黃偉哲19度上東森農場！揪小朋友力挺關廟鳳梨　軟萌娃娃音喊讚8千公斤全賣光

摩斯「超值省優惠券」開跑！地瓜條+10元多1份、奶茶第2杯半價

整棟空置大樓「僅1樓有麵包店租」　屋主轉手仍大賺3600萬退場

怕窮酸被拆穿！車手背8萬Dior包　「拚命領錢」太詭異仍被逮

韓媒稱「央視將邀BTS、EXO至北京演出」　中方駁斥：無計畫

柯佳嬿狼尾頭新造型超帥登封！「曝想寫劇本」認了拍戲很累

遊西班牙遇搶匪！　他暴怒擒賊「鎖喉逾1分鐘」不肯鬆手

基隆盜個資助罷免「國民黨稱個案不評論」　綠：台灣民主史上醜聞

白沙屯媽祖起轎首日　雙鐵疏運「7.5萬香燈腳」運量飆69%

B費上演梅開二度　曼聯歐霸4強首回合3比0重創畢爾包

紅人「伸卡怪物」大聯盟初登板3上3下　飆速163公里還希望更快

高雄摩天輪慘淪空中情慾包廂！2偽娘狂拍水手服不雅片...警出手了

【好奇心爆發】媽帶幼貓回家幫中途1天！3貓隔玻璃盯著看XD

消費熱門新聞

全聯「水餃泡麵節」一餐20元　還有「1元買菜日」

肯德基「333神券」限時7天回歸！

7-11母親節咖啡買1送1、家樂福夯品5折

2025春夏必收！IU、柯佳嬿愛鞋全新NB 1000與T500

7-11開賣「香菜多力多滋、榴槤洋芋片」網瘋搶

超商咖啡優惠來了！7-11「咖啡雪糕6+6」超狂組合

全家1.5倍鮮食新品、最巨泡芙「買1送1」開搶

7-11奶茶「買2送2」還有寶可夢杯

全家聯名bb.q炸雞推「蜂蜜柚橘霜淇淋」

7-11推出「免剝殼滷蛋」試賣

咖啡買1送1！超商勞動節優惠一次看

摩斯漢堡5月限定吃超值省優惠券

21風味館母親節優惠開跑

日本旅人激推的夢幻必買清單

更多熱門

相關新聞

唐寧茶母親節蛋糕美到像珠寶

唐寧茶母親節蛋糕美到像珠寶

2025年母親節，英國百年茶品牌 Twinings 唐寧茶與台北萬豪酒店、Myra、Sugar Miss、北投老爺酒店與高雄承憶文旅，共同推出「琥珀凝光」主題蛋糕系列，主打以榮獲國際風味獎項的「琥珀焦糖博士茶」為靈感，融合各家甜點風格，打造兼具茶香與視覺美感的限定甜品，傳達母親如琥珀般溫暖堅韌的形象。

梵克雅寶心花朵朵開

梵克雅寶心花朵朵開

21風味館母親節優惠開跑

21風味館母親節優惠開跑

雲林二監女受刑人錄製繪本光碟　送孩子愛相伴

雲林二監女受刑人錄製繪本光碟　送孩子愛相伴

OPPO、地標網通母親節優惠開跑！

OPPO、地標網通母親節優惠開跑！

關鍵字：

母親節膠原蛋白熟齡族媽媽青春

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯媽祖登轎　張麗善「移開拱天宮爐主」畫面瘋傳

獨／最美里長陳紫渝結婚了　相戀帥警周年定終

家寧深夜發片了！不畏風波「突Po糖葫蘆畫面」　吐心聲：謝謝你在

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

碧潭橋搭訕正妹！三寶爸載去土地公廟性侵

詹姆士反擊：毀掉人只需要一篇造假新聞

快訊／移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了

報稅愣見老公「鴻海驚人股利」！人妻崩潰了

即／8點檔女星出事！休旅車頭撞爛畫面曝

男友手機桌布放「李珠珢彎腰露奶照」！一票喊噁

房屋稅大出包　北市5萬人5月下旬才會收到重印稅單

被當砲房「女友啪完爽睡」！他怒：房東司機ATM三合一

罔腰曝900萬房貸明細「利息可以租房租到死」

白沙屯媽祖急煞！阿伯趴地「揉背一幕」網爆淚

張麗善移開「拱天宮爐主」畫面瘋傳　網友臉書洗版

更多

最夯影音

更多

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

罷團批「拜媽祖被統戰」！　信徒狠嗆：政治別介入

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面