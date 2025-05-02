母親節送什麼？5款人氣膠原蛋白推薦　一次搞定媽媽的青春保單！

【企劃特輯】

母親節將至，你還在煩惱要送什麼嗎？女生們追求越活越年輕這檔事，絕對是一輩子的事情。這次特別挑選了五款不同類型、話題熱度高、成分實力派的膠原蛋白產品，從輕熟女媽媽到優雅熟齡族群的媽媽通通都適用！讓你送禮送到心坎裡，也讓你們走到街上被路人誤認成姐妹、姐弟的日子不遠啦！

不管你的預算多少、想找哪種類型，本篇一次幫你整理送禮方向。讓你成為今年最貼心的寶貝，更讓媽媽天天自信美！

【2025高人氣膠原蛋白青春選集】

Notorious Select 膠原蛋白粉｜成份實力型





想送「一試有感」的膠原蛋白，選這款不會錯。來自A.A.級無添加認證，近年崛起的實力新星，主打每日6000mg高濃度小分子膠原蛋白，搭配5大美肌成分：日本專利魚膠原蛋白胜肽、法國魟魚軟骨精華、日本專利金絲燕窩酸、日本專利米萃取神經醯胺、美國西印度櫻桃維生素C，讓媽媽的青春美麗不是夢，無香精無脂肪，成分純粹好吸收。

適合：想快速補水澎潤、追求高效無負擔的媽媽。

>> 一包30入 1,250元 多入組優惠最低950元起

商品連結：https://nrs.pse.is/7hhdub

FANCL 淨化膠原蛋白飲｜敏感肌友善型





低敏保養，一瓶就搞定日常美肌。來自日本人氣保養品牌FANCL，主打無防腐劑、低分子膠原蛋白，升級液態即飲設計，搭配賽洛美與維他命C雙重保護屏障，美味又無負擔，日常保養超方便。

適合：敏感肌、喜歡簡單補給型的媽媽。

>> 30天份 2,970元

商品連結：https://reurl.cc/qGGW9y

Vital Proteins 膠原蛋白肽｜運動系保養型



喜歡健走、瑜伽的活力媽媽必備。被歐美超模圈狂推的Vital Proteins，純牛膠原來源，無糖、無味，超好融入咖啡、果汁、優格中，讓媽媽每天補充能量與美肌成分同步進行。

適合：愛運動、注重體能保養的媽媽。

>> 28日份 1,878元

商品連結：https://reurl.cc/rEYrvy

明治 Meiji 膠原蛋白粉｜高CP值入門款





想溫柔陪媽媽養成膠原習慣，從這款開始。日本國民品牌，膠原蛋白搭配葡萄糖胺、Q10、維他命C，甜甜口感好入口，價格親民，讓保養成為生活中的自然儀式。

適合：第一次嘗試膠原蛋白的媽媽。

>>28日份 2,199元

商品連結：https://reurl.cc/RYY3GZ

老協珍美顏飲 蔓越莓Plus｜即飲輕保養型





忙碌媽媽的行動保健神隊友。嚴選老協珍專利膠原蛋白，搭配頂級蔓越莓萃取，濃縮成一瓶小小美顏能量，方便隨身攜帶。甜酸爽口、無負擔，讓媽媽在忙碌之中也能隨時補充青春力，一口喝出好氣色。

適合：喜歡方便快速型的媽媽。

>>單盒6入5盒組 1,799元

商品連結：https://reurl.cc/4LLVMR

母親節，就送她「每天都會用到」的簡單美好

透過本篇整理資訊，挑一款專屬媽媽的膠原蛋白禮物，天天喝、天天自信美，心情也會跟著發光！花開有期，但青春可以延續，陪媽媽一起開開心心逛街拍美照，還能被路人誤認成姐妹或是姐弟～這種幸福，絕對值得！快挑選一款專屬於媽媽的膠原蛋白禮物，讓她在每一個平凡日子裡，都能備受寵愛！