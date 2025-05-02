母親節吃飯送鍋寶？　知名連鎖餐廳限量開搶！

▲點八餐飲母親節限定活動，消費滿額可獲得鍋寶不鏽鋼可微波保鮮盒。（圖／點八餐飲提供，以下同）

消費中心／台北報導

五月最溫暖的節日即將到來！今年母親節，知名連鎖餐廳點八粵與點8號同步推出溫馨企劃：活動期間只要帶媽媽來用餐，不僅能品嚐春夏限定新菜，還能免費把市價420元的鍋寶不鏽鋼可微波保鮮盒帶回家！數量有限，送完為止，想寵愛媽咪的你絕不能錯過！

澎湖海味X粵式匠心！春夏最強聯名「黃金貝系列」首登場

今年春夏，點八粵破天荒攜手澎湖人氣品牌胡媽媽灶腳，推出限定聯名「黃金貝系列」兩大特色新菜：

• 黃金貝蝦仁炒飯：選用大尾鮮甜蝦仁、蔥香四溢，再加上胡媽媽「黃金干貝醬」提味，粒粒分明、鮮香爆棚！

• 黃金貝角瓜蛤蜊：口感爽脆的角瓜與新鮮蛤蜊，在黃金干貝醬與蒜香拌炒下，湯汁清爽甘潤，每一口都是海味的深情告白。

這款來自澎湖直送、無添加防腐劑的黃金干貝醬，以整顆干貝熬製，純粹呈現大海的鮮甜，為粵菜注入全新生命力！

▲胡媽媽灶腳聯名黃金貝蝦仁炒飯，層次豐富、鮮味更升級。

母親節限定活動｜點八粵、點8號雙品牌同步寵愛媽咪

【活動期間】2025/5/1（四）～2025/5/18（日）

【活動方式】

● 點八會員於活動期間內門市內用消費滿1500元＋完成社群分享

● 即可獲得「鍋寶不鏽鋼可微波保鮮盒」1個（市價420元，數量有限送完為止）

● 另可用超值價199元再加購1個（每人限加購一次）

今年五月，就用一場美食饗宴與暖心贈禮，陪媽媽共度溫馨的五月時光！

▲知名鍋具品牌鍋寶的不鏽鋼可微波保鮮盒。

品牌介紹｜關於點八粵

點八粵為點八餐飲集團旗下全新打造的精緻粵菜品牌，出身自深受消費者喜愛的港式料理名店「點8號」。

延續集團對食材選用與手工料理精神的堅持，點八粵以更高規格打造出現代中式美學空間與精緻菜式，致力於呈現最純粹的粵式美味，帶給消費者耳目一新的餐飲體驗。

門店資訊

● 點八粵忠孝店 (02)2771-0189 台北市大安區敦化南路一段233號

● 點8號林口店 (02)2606-9808 新北市林口區文化三路一段402巷2號1樓

● 點8號中和店 (02)2940-0528 新北市中和區景平路258號

● 點8號遠百店 (03)339-1772 桃園市桃園區中正路20號9樓

活動詳情：https://lihi2.com/7VJlO

詳情請洽點八餐飲集團各門市或官方網站。

點八餐飲集團所有折扣、優惠、行銷活動不得合併使用。

點八餐飲集團官方網站 https://dimsum8.group/

點八集團各門市資訊https://dimsum8.group/location/

點八粵訂位網址 https://lihi2.com/o1V8B

點8號訂位網址https://lihi2.com/9oRU9