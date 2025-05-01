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新北加速推動都市更新　侯友宜：中繼宅讓民眾安心拆遷

▲新北加速推動都市更新 侯友宜：中繼宅讓民眾安心拆遷。（圖／新北市城發局提供）

▲三重基地共提供35戶不同住宅房型，包括三房型16戶、二房型10戶、一房型9戶。（圖／新北市城發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

加速危老建物更新是新北市推動都更三箭政策的目標，市長侯友宜今（1日）宣布啟動都更中繼宅政策，對象為都更案內65歲以上長者、下肢障者、身心障礙者雙老家庭及海砂屋建物原住戶，希望於116年能提供到400戶，解決都更重建期間民眾的安置處所問題。

侯友宜表示，都更戶雖有租金補貼，但弱勢家庭還是無法租到適當房子，尤其，海砂屋住戶常需急迫性搬遷，這兩類都更戶搬遷是目前最大挑戰。因此市府啟動中繼宅政策釋出都更回饋空間作為住宅，優先提供弱勢族群租借，此次於三重基地共提供35戶不同住宅房型，包括三房型16戶、二房型10戶、一房型9戶。

▲新北加速推動都市更新 侯友宜：中繼宅讓民眾安心拆遷。（圖／新北市城發局提供）

▲新北加速推動都市更新，侯友宜：中繼宅讓民眾安心拆遷。

侯友宜指出，新莊、土城陸續也有86戶中繼宅釋出，市府盤點後力拚116年能夠達成400戶中繼宅的目標，回饋在都更過程需要租房子的弱勢家庭或海砂屋住戶，以提高市民參與都更的意願。市府未來取得穩定的中繼住宅戶數後，會滾動調整申請對象及資格，讓參與都市更新的住戶在走到最後一哩路時，都能安心、放心。

都更處表示，市府取得中繼宅後會滾動檢視申請對象及資格，於屋況整理完畢後，預計於2025年下半年開始受理申請。後續將持續利用受贈公益設施及取得都更分回住宅單元等方式，逐步取得足夠的中繼宅，充分發揮短期安置功能，加速都市更新。

▲新北加速推動都市更新 侯友宜：中繼宅讓民眾安心拆遷。（圖／新北市城發局提供）

▲侯友宜今天宣布啟動都更中繼宅政策。

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