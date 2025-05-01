新北汛期超前部署！修剪1338棵路樹防災　提升抗風通洪能力

▲蘆洲鴨母港溝人行道路樹已完成減災修剪。（圖／新北市水利局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

因應汛期到來，新北市政府水利局針對蘆洲鴨母港溝、三重溪美大排及新莊中港大排等區域周邊路樹進行巡查及減災修剪，於4月底已完成1338棵路樹修剪。透過調整樹形增加樹木通透度，讓風更容易穿過，提高路樹抗風能力，不僅保障用路人安全，同時避免路樹往河道方向倒塌，阻礙通洪斷面造成排水不良及積水。

水利局長宋德仁表示，鴨母港溝、溪美大排及中港大排除富含自然生態外，也是重要親水遊憩場域，供附近居民徜徉其中。因臺灣夏、秋兩季常有颱風到來，每年汛期前須進行減災整備，避免路樹倒塌。目前鴨母港溝、溪美大排沿線喬木已完成減災修剪，修剪數量約260棵。針對中港大排周邊路樹，從中港廣場一路延伸至願景館兩側及塭仔底濕地公園等範圍，喬木共計約1078棵，也在4月底委託協力廠商完成修剪。

▲樹木修剪工人依據樹木維護修剪方式及施工要領進行作業。

宋德仁說，去年10月受山陀兒颱風及康芮颱風侵擾，多處路樹倒塌、傾斜，人民的財產因天災遭受威脅。由過往經驗體現出，必須預防性進行樹木減災修剪，才能防患於未然；汛期期間力求在最短時間內扶正樹木、清除倒樹，以維持交通正常運作，並將災害影響範圍減至最低。

水利局補充，樹木修剪皆由取得「新北市政府景觀樹木修剪技術合格證」之專業人員操刀，並依新北市樹木維護修剪方式及施工要領進行作業，考慮是否修剪的因素包括樹木的種類、年齡、季節及樹形等因素。藉由工人專業的判斷，將枯枝、徒長枝、不良枝及不合樹形的枝條加以疏剪，不僅降低枝條斷落、樹木傾倒之可能性，保障市民公共安全，也有助於改善樹木美感，維護景觀市容，打造一個安全宜居及充滿綠意的城市。

▲康芮颱風造成塭仔底濕地公園路樹傾倒，必須進行減災修剪。