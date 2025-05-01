免飛日本！東富美「浮世繪展」免費展覽倒數　加碼4天星光場

▲創價美術館推出日本浮世繪特展。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄創價美術館引進東京富士美術館典藏的150件浮世繪展品，截至4月底，已突破5萬人觀展。展期將於25日結束，為提供舒適觀展空間，館方宣布加碼開放16、17、23、24日星光場次，延至晚間9點閉館。

「從江戶到近代—東京富士美術館浮世繪典藏展」睽違多年再度來台，這次展出精品多達150件，作品橫跨2世紀(1741-1941年)，展場規劃有4大主題，包括浮世繪之花、葛飾北齋、歌川廣重與川瀨巴水。

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▲展場以四大主題展出，包括3件曾被梵谷以油畫臨摹的浮世繪原作。（圖／記者許宥孺攝）



浮世繪典藏展自3月29日開展，迄今湧入南台灣百間中小學預約，累計有5萬觀展人次。館方表示，有民眾看完一遍仍不過癮，有人三刷、四刷，就連總統府資政謝長廷、藝人胡瓜、丁柔安、澎湖縣長陳光復等名人也都慕名來觀展。

創價美術館表示，浮世繪典藏展免收門票、免費參觀，展期自5月25日止，為服務各種觀展需求，倒數2周的小周末、週六將開放星光場次，包括5/16（五）、5/17（六）、5/23（五）、5/24（六），閉館時間延長至晚上9點。

第一展區「浮世繪之花」描畫描繪出新興都市江戶男子熱中前往風月場所和看戲，有茶館紅牌的「美人畫」，世人風靡歌舞伎演員的動作和表情所呈現的「役者繪」，以及以各時代歷史英雄故事的「武者繪」。

▲第一展區浮世繪之花，圖為歌川國芳〈里雀巢之暫居所〉（圖／記者許宥孺攝）

▲葛飾北齋〈富嶽三十六景 凱風快晴〉。（圖／記者許宥孺攝）

第二展區集結名繪師葛飾北齋作品，在江戶時代後期，旅遊風氣漸勝，葛飾北齋描繪的《富嶽三十六景》，便是以富士山為背景，繪出人們當時的生活場面，這系列中的《神奈川沖浪裏》更是為世人所知曉。

第三展區則為歌川廣重所作，多數為風景繪，不過在1830年代，文人會到寺廟、茶舍參拜，因此他也創作《東海道五十三驛站》系列作品，細膩的將景色、從事活動的小人物動態融入畫面中。

▲川瀨巴水〈富士川〉。（圖／記者許宥孺攝）

第四展區為川瀨巴水作品，當時的街景逐漸現代化，川瀨巴水遍訪日本全國，刻畫出鮮明的庶民生活、原鄉風景，獲得「旅情詩人」的名號。