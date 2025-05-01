情侶吵架！她站路中央哭喊：為何丟下我　BGM一下…宿命感拉滿

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名林姓女子4月29日深夜和男友吵架，她情緒失控，站在馬路中央對著男友背影哭喊：「為什麼要丟下我？」由於街上仍有車子穿梭，加上聲音不小，引起住戶注意，而這段影片被加工放上劉若英的〈後來〉一曲，音樂一下，整段影片飄出滿滿憂傷感。

▲情侶當街吵架畫面被住戶拍下，搭配悲傷情歌，宿命感拉滿。（圖／翻攝自社會事新聞影音）



網路社群「社會事新聞影音」流傳一段影片，畫面指出，前金區中正四路立委服務處前，一名女子疑陷感情問題，於路中央嘶喊，對面前金派出所員警趕緊出來，將女子帶離路中。

影片角度可知是從大樓住戶拍下，一名身穿白色衣褲的長髮女子站在斑馬線上，對著一名男子哭喊：「為什麼要丟下我？為什麼？為什麼要丟下我？」而這時街上仍有車輛通行，機車、汽車見狀紛紛減速閃避。

不過這段影片事後被加工，放入劉若英的〈後來〉一曲，經典的悲傷情歌音樂一下，搭配女子的哭喊聲，整體畫面就像是一場愛情悲劇，宿命感直接拉滿。

▲▼女子情緒失控站在大馬路中央，被女警帶回派出所。（圖／記者許宥孺翻攝）



轄區新興分局證實，此事發生在4月29日深夜11點多，獲報在中正四路、文武二街口有民眾妨害安寧，員警到場查看時，一名26歲林姓女子行走於馬路上，為避免女子造成自身或他人危害，先將該女子帶返所保護管束。

警方表示，林女疑似因感情問題處理未果，情緒不佳才漫無目的於馬路上行走，警方先將林女帶返所讓她休息，並通知家屬到場協助處理。