罷吳思瑤領銜人無預警退出！　賴苡任：儘速釐清是否是本人真意

▲賴苡任。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

罷免民進黨立委吳思瑤「地動刪瑤」領銜人張克晉昨發聲明指出，無止境的抗衡，只會讓台灣政治、經濟、民生在原地空轉，因此他退出領銜人身分。「地動刪瑤」召集人賴苡任表示，儘速釐清張克晉退出是否為他本人真意，後續也會審慎面對各項程序與細節。

賴苡任表示，他身為罷免吳思瑤案的團體「地動刪瑤」召集人，未能盡到召集人之責任統合一切在野力量、保護本案法定領銜人，讓領銜人面對司法及政治的壓力，深感自責與抱歉。

賴苡任提到，鑑於他與法定領銜人因同案接受調查，經檢察官諭知雙方不得聯繫，致未能及時溝通與確認相關情況，未提前掌握領銜人之動向，深感責無旁貸，對此所造成社會大眾與支持者之疑慮與不安，表達最誠摯歉意。

賴苡任也說，目前團隊正積極了解相關情況，並設法釐清領銜人退出是否為其本人真意，後續將秉持尊重事實、依法處理之原則，審慎面對各項程序與細節。

不過，賴苡任也強調，「地動刪搖」的連署行動將持續推進，第二階段連署作業不受影響，一切按表操課，亦將依照法定時程穩健推展。

依照中選會《公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法》第3條規定，「罷免案提議人之領銜人死亡或經提議人總數二分之一以上書面同意者，由前項備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限。」由此可知，一旦張克晉不當領銜人，更換領銜人必須要提議人二分之一以上同意，程序至為繁複，也可能影響二階的連署進度。

