56歲女網戀誤信投資...被騙160萬引家庭革命　復仇演出逮5人

記者邱中岳／台北報導

台北市1名女子日前在網路交友認識1名男子，2人當下陷入熱戀，但她卻誤陷投資網路社群平台，導致3次共計付款160萬，事後子女得知引起「家庭革命」，立刻要求報警處理，她也配合警方逮捕5名車手、監控手等嫌犯。

警方調查，56歲的劉姓婦人，在4月初認識1名男網友，雙方當下相談甚歡，男網友要請婦人投資臉書平台上的股票廣告，被愛沖昏頭的劉女當下答應並且分3次將160萬的款項交給前來面交的車手。

▲劉姓婦人被騙160萬引家庭革命，警方追出5名車手、監控手。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，後來劉女的小孩得知訊息，當即與劉女發生爭執，引起一波家庭革命，劉女才由子女陪同之下報警處理，警方當下要求劉女已再度要投資的名義，約出詐騙集團。

劉女出面準備將81萬元的假鈔交給55歲徐姓車手，警方當即出面逮人，連一旁的22歲蔡姓監控手也連帶遭殃，2人被帶回北市刑大進行偵訊，又透過手機掌握另外3人當天也在場。

警方表示，34歲魏姓車手、26歲范姓及23歲簡姓監控手等共犯當天也在現場，後續將錢交給負責幫詐騙集團洗錢的水房，警方共計逮捕5人，訊後依銀行法、詐欺等罪嫌送辦。

警方提醒，詐騙集團一方面扮演群組中事業有成、經濟穩定的成功人士，再藉由展現成熟穩重，大方體貼的態度接近被害人，來博取信任與好感。

等被害人上鉤之後，再透過「理財專員」、「投資助理」等腳色，手把手教導婦人操作假投資平台，並慫恿其參加大戶投資以賺取更可觀的利潤，導致該婦人投入大筆金額血本無歸。