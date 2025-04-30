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史上最慘車手！黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

▲前竹聯幫地虎堂斌勢分會呂姓會長。（圖／ETtoday資料照）

▲前竹聯幫地虎堂斌勢分會呂姓會長。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化檢警破獲一起震驚社會的詐騙集團「黑吃黑」擄人勒贖案，前竹聯幫地虎堂呂姓分會長涉嫌夥同張姓男子等6人，綁架5名詐騙集團車手及少年，以電擊棒、棍棒毆打、強制吞精打手槍口交等極端手段，簽本票勒索贖金，淪為「豬仔」受盡凌虐。檢方偵結後依擄人勒贖、私刑拘禁、強盜及強制性交等罪嫌起訴，並對呂、張2名主嫌求處無期徒刑。

據調查，呂男曾是竹聯幫地虎堂斌勢分會會長，2018年就因涉及暴力討債、高利貸及街頭鬥毆等案件，被依組織犯罪及妨害自由罪移送法辦，後來遭幫派除名。他表面上掛名某公司負責人，實則繼續從事不法活動。同案張男則有毒品、槍砲前科，另一名共犯鄭男也曾因運毒案被判刑3年，2024年1月才假釋出獄，顯示該集團成員均為累犯，犯罪手段兇殘。

▲前竹聯幫地虎堂斌勢分會呂姓會長。（圖／ETtoday資料照）

▲鹿港警分局前往攻堅。（圖／ETtoday資料照）

起訴書指出，呂男得知某詐騙集團車手私吞贓款，竟動起歪念，企圖從中牟利。2024年12月，他與張男等人先後綁架3名車手及2名少年，將他們拘禁在工廠內，並施以殘忍手段逼迫交付贖金。

被害人遭脫光衣物，以槍托、鐵棒、鋁棍及電擊棒毆打，甚至被迫觀看色情影片，並互相進行口交、打手槍，最後還被逼迫舔乾淨噴灑一地的精液。此外，呂男等人還脅迫被害人簽下100萬元本票，並向家屬勒贖50萬至300萬元不等贖金。

▲前竹聯幫地虎堂斌勢分會呂姓會長。（圖／ETtoday資料照）

▲鹿港警分局前往攻堅。（圖／ETtoday資料照）

全案因被害少年家屬報案而曝光，警方獲報後立即攻堅呂男的工廠，在3樓房間內發現2名被捆綁蒙眼塞口少年，並在廁所救出另外3名被害人。現場查獲8支長短槍、棍棒、電擊棒及本票等作案工具，隨後將呂男等7人逮捕歸案。

檢方偵辦過程中，呂男全盤否認犯行，甚至試圖將責任推給張男，並花錢收買共犯范男頂罪，導致被害人因恐懼而不敢提告。檢方認為，呂、張2人犯罪手段兇殘，對被害人身心造成難以彌補的傷害，惡性重大，具體求處無期徒刑。

其餘共犯蔡男、李男及鄭男則被求處20年徒刑，另3名被告則建議執行15年徒刑。至於涉案的鐘男因已死亡，獲不起訴處分。蔡、鄭、張、呂、李五人移審，彰化地方法院裁定羈押禁見。

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