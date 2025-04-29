假老闆LINE指示匯貨款　「巧克力女王」出差2天痛失642萬

▲代理巧克力品牌的女老闆遭人冒名用LINE指示員工匯款，損失數百萬元。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

巧克力代理商羅姓女老闆，今年2月間出國時，遭人冒名建立LINE帳號，冒名者在短短兩天之內，以支付契約貨款為由，在另外創建的工作群組內，指示財務人員匯款642萬元到人頭帳戶，羅女發現後提告，台北地檢署指揮警方循線找到提領贓款的車手團，29日先依詐欺等罪起訴車手頭張桓瑜等6人，並持續追查盜用羅女名義的藏鏡人身分。

據了解，羅女經營的貿易公司專營比利時巧克力品牌代理，在兩岸多個百貨公司、購物中心與機場設有專櫃，主打歐洲高檔巧克力外，還提供客製化禮盒服務，羅女因此打響名號，被稱為「巧克力女王」。

北檢起訴指出，羅女的劉姓行銷助理電腦在2025年2月17日中午，被人以不詳方式入侵後，侵入者以遠端遙控方式，將劉女LINE中的羅女帳號「Yvonne」封鎖，並以另一個相同暱稱「Yvonne」邀請劉女當好友，接著要求劉女在原有的群組外，另外創建工作群組，拉公司財務人員、協理入群。

2月18日、19日，假老闆「Yvonne」以支付契約款為由，陸續指示公司財務人員匯款5次、共計642萬元到指定帳戶，然後由張桓瑜指揮車手團分批到嘉義地區銀行提錢，再把現金帶到水上鄉墓地等處，交給張桓瑜統一收受。此時正在國外出差的羅女發現帳戶疑遭盜領，向新北市新店分局報案。

檢警根據監視畫面，循線找到車手頭張桓瑜，但張桓瑜否認涉詐，辯稱這些錢是人家欠他的債務，檢察官調查後，依共犯加重詐欺、洗錢、妨害電腦使用等罪嫌將張桓瑜和旗下車手共6人起訴，檢警現正持續鑑識羅女助理的電腦，追查這起詐騙案的幕後藏鏡人。