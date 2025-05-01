川普執政百日專訪爆氣！　嗆記者假新聞：你為什麼不同意我

▲美國總統川普就任滿百日，在專訪中爆氣。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普執政滿百日，近日接受美國廣播公司（ABC）記者莫蘭（Terry Moran）專訪，在訪談過程中針對移民、關稅與司法問題與記者多次爆發激烈交鋒。對於川普政府錯誤遣返的薩爾瓦多籍男子賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）手上的刺青是修圖照片，川普還嗆記者「假新聞」，「你為什麼就不能同意他有刺青？」

川普執政滿百日，陸續接受各大媒體訪問，卻在30日接受ABC專訪時，面對記者直截了當的尖銳提問，明顯表現出不滿。

川普被追問其對美中關稅戰的看法，記者質疑，高達145％的對中關稅是否將引發美國物價上漲，對此川普堅稱，「我不這麼認為。」他表示，美國汽油、生活用品價格自他上任後已下降，甚至說，「當價格這樣降低，你不會有通膨。」

記者指出，問題不在於現在，而是在於未來商品價格將因關稅而上漲，川普卻稱選民早就同意這麼做了，而且這是中國活該，並認為記者無法預測未來商品價格一定會上漲，也不知道中國是否真的會吞下高額關稅。

記者則反駁，對進口商品課徵關稅本來就會引發價格上漲，「這是數學」，他指出，不論是電子產品、服飾還是建材，關稅都將轉嫁至消費者，引發全面價格上漲。川普強調，長年貿易失衡讓美國損失鉅大，對中強硬關稅是「困難但必要的決定」，並稱若不這麼做，美國「會內爆」。

另外最具爭議的是川普就一名被驅逐出境的薩爾瓦多籍男子賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）案的回應。面對記者質疑其政府未依法律程序辦理聽證會即將人遣返，川普反問，「拜登政府讓他們進來時，有辦聽證會嗎？」他進一步主張，美國沒有時間對2,100萬名非法移民逐一審判，並表示將諮詢律師意見，但強調「應該快點驅逐他們出去」。

當莫蘭提醒川普，聯邦最高法院已裁定應讓賈西亞返回美國，政府也承認這個錯誤，並質問他是否會遵從法院命令時，川普不僅表示拒絕，還回嗆，「我根本沒有聽說過你這個人。」他堅持此案「不是我能決定的事」，同時指控賈西亞是MS-13黑幫成員與家暴犯，並稱其手上刺有黑幫刺青。

當記者指出那是修圖照片，川普拒不承認又反嗆，「你要我拿出來給你看嗎？他明明就有MS刺青。這就是為什麼民眾不再相信新聞，因為你們都是假新聞」，並表示，「你為什麼就不能同意他有刺青？」

在訪談中，川普多次顯現對記者強烈不滿。他批評ABC是「最糟糕的假新聞之一」，並在被問到是否相信俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）時，閃避問題再嗆記者，「我連你都不相信」。