九族文化村薰衣草季告終　默思樂樂團兄妹連續18年應邀壓軸演出

▲九族文化村今年的紫戀薰衣草活動照例安排了一系列的音樂會，默思樂樂團連續18年應邀演出。（圖／九族文化村提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

九族文化村每年三、四月的「紫戀薰衣草」活動已告終，今年照例安排一系列的音樂會，每週末都邀請一團在地優秀樂團來演奏：包括埔里鎮音樂家謝志偉率領的吹笛手家族帶來精彩長笛組曲，竹山鎮音樂家吳毓嫻的「默思樂」音樂劇團帶來經典弦樂演奏和舞蹈，以音樂歌頌與襯托九族水沙連歐洲花園的春日美好。

「紫戀薰衣草」活動接續在二月櫻花祭之後，為九族春天的花季二部曲，歐洲花園於這段期間會擴大增植大量的薰衣草等各種花卉；九族文化村經理黃瑞奇表示，默思樂樂團是深耕在地的音樂家族，主要樂手包括吳毓嫻和他的一對兒女「默默」和「樂樂」，已連續第十八年邀請他們來演出。

▲▼默思樂樂團一路由九族文化村陪伴成長。

黃瑞奇回顧18年前，「默默」以三歲神童之姿態母親登場表演，後來沒幾年妹妹「樂樂」也跟上腳步，每年都跟媽媽和哥哥一起登場演出，二兄妹很小就曾在三立電視台主持過兒童音樂外景節目，雙雙入圍兒少節目主持人的金鐘獎；如今兄妹都已經長大成人，吳毓嫻表示，很高興九族每年都邀請默思樂樂團和兩兄妹赴薰衣草音樂會演出，陪伴他們的成長過程，令人印象深刻。

黃瑞奇表示，今年策展的九族紫戀薰衣草系列活動最後一場節目當天，也是他在九族文化村服務屆滿27年的日子，退休在即的最後一天，且活動結束後，就要退休、離開這個充滿回憶和感情的地方，意義重大且難免不捨，不過看著默默和樂樂兄妹一路的成長，以精湛的演出為他的退休留念誌喜，仍是相當欣慰。