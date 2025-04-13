台鐵燒億元裝紀念燈、辦音樂會卻沒錢維修　行車事件2個月140件

▲台鐵太魯閣號出軌事故隧道設置紀念燈光，耗資8138萬元天價。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵太魯閣事故奪走49條人命，為悼念和警惕安全，燒掉近億元裝紀念燈、辦紀念音樂會，4年來台鐵更安全了嗎，根據統計，今年1月到2月台鐵行車事件140件，雖比去年同期少5件，卻是24年來次高，諷刺的是，台鐵許多老舊設備沒錢更換，控管員工加班費節流，學者疾呼，台鐵的錢投入改善安全才是當務之急。

110年4月2日，台鐵一列太魯閣號撞上違規施工落軌的包商工程車，導致嚴重出軌奪走49條人命，太魯閣事故後，為悼念和警惕安全，台鐵這4年來花了近億元辦紀念音樂會、裝設紀念燈光。

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悼念活動砸重金 老舊設備沒錢換

包括事故現場隧道燈光紀念裝置耗資8138萬2996元天價經費，一年卻僅亮5天；此外，台鐵111年舉辦「0402台鐵408次列車事故追思會」，花了524萬3500元，113年0402台鐵408次列車事故追思會也燒了698萬0400元、114年0402紀念音樂會則耗資594萬8250元，這4年來已燒掉近億元。

▲太魯閣號事故紀念音樂會耗資近600萬元。（圖／台鐵公司提供）

但花掉近億元警惕台鐵員工重視安全，台鐵安全真的改善了嗎，根據交通部最新統計，台鐵公司化今年邁入第2年，今年1月和2月行車事件高達140件，雖比去年公司化元年少了5件，但卻是自民國90年以來同期行車事件第二高，依舊居高不下。

基層員工無奈：經費應優先改善設備與留才

台鐵不具名基層員工感嘆，現場很多老舊設備都說沒錢更換和維修，維修料件也缺料，號誌老舊也待更新，連員工加班費也因沒錢要控管，卻砸近億元搞音樂會和裝一年只亮5天的燈光，後續還要花大錢維修養護燈光，明年還可能再辦音樂會，這些對安全沒有幫助，還不如把錢用在更新台鐵老舊設備和留才、增加人力，才能真正提升安全。

國立成功大學交通管理科學系教授鄭永祥則指出，今年1月到2月的台鐵行車事故有140件，跟過去同期相比是24年來第二高，代表台鐵安全改善還沒有到相對好的績效，台鐵在安全上的投入，仍待持續投入資源、強化設備、更新人力訓練和引進新的人力，特別是技術人力，這些都還有努力空間。

▲耗資逾8千萬的太魯閣號事故隧道紀念燈一年點亮5天，後續還會面臨維修支出。（圖／台鐵公司提供）

學者籲安全改革項目優先投入 紀念形式可檢討

鄭永祥坦言，從罹難者家屬角度來看，辦音樂會和裝紀念燈代表台鐵對於這些事故傷者和亡者的重視，但費用要怎麼花，要如何紀念和撫慰家屬，形式和費用都還有檢討空間，或許可以找到不用花很多錢就能達到效果的方式，目前台鐵在安全項目上投入費用仍是當務之急。

台鐵企業工會秘書吳長智則表示，目前台鐵部分設備老舊、備料無法到位，用人需求增加導致加班費增加，計算方式卻苛刻員工，太魯閣號事故後，要舉辦警惕性象徵活動無庸置疑，但費用和場面搞那麼大，也要考慮台鐵的經營和維養支出，目前台鐵設備和一、二級檢修由台鐵自行負擔，第三級和第四級較大的檢修則由交通部編列經費，但實際上政府補貼費用都要3年後才會撥付，等於這3年內台鐵公司先自墊，導致帳面上嚴重虧損，衝擊台鐵現金流，影響人事成本和營運支出。

▲太魯閣號事故隧道耗資天價設紀念燈光爆爭議，台鐵稱外界意見將納未來考量。（圖／台鐵公司提供）

對此，台鐵公司說明，相關活動規劃辦理均經台鐵公司與家屬及外部專家充分討論後之決定，同時期盼透過活動的舉辦及安全教育，持續深化同仁及社會對於鐵道安全之重視，成為推動台鐵安全改革的力量，深具意義。對於社會各界近期之意見，台鐵公司虛心接受，並將納入未來活動辦理之考量，未來持續與家屬與社會各界溝通，以達成促進鐵道安全之目標。

台鐵：設備更新與旅客服務提升同步推動

針對公司設備維護及維修等議題，台鐵公司表示，台鐵持續辦理各項設備更新之計畫，以提升妥善率。包括在路線方面，推動軌道結構安全提升、基礎設施重置等計畫，刻正辦理抽換道岔1946套、鋼軌250公里，並全面汰換老舊養路車輛，譬如砸道車、穩定車、整碴車、軌框搬運機、工程維修車、焊接機及探傷車等，加強整體軌道結構強度，亦推動機械化軌道養護作業及汰換木枕型道岔，以全面提昇乘車舒適度及確保行車安全。

在電力、電訊及號誌方面，台鐵公司說明，目前正辦理電務智慧化、基礎設施重置等計畫，推動電力、電訊、號誌等設備等更新，加速汰換老舊設備，提升設備可靠度。為提升行車安全及即時掌握列車運轉情形。在車輛方面，全力推動執行新車購置、車輛維修等計畫，積極汰換老舊車輛及優化行車設備、更新各項系統，並強化維修效能與品質。

▲台鐵持續辦理抽換道岔，提升路線安全。（資料圖／台鐵提供）

旅客服務方面，台鐵指出，現正全面推動更新各車站旅客列車資訊系統（TIDS）及新型驗票閘門系統，精進票務系統，提升整體服務品質。在員工工作環境方面，除持續依據員工備勤需要，新建、改建備勤房舍外，今年亦規劃推動員工工作環境整體改善計畫。期盼透過全面性的設備更新，優化同仁工作場域、滿足執勤需求，並提升旅客服務品質。

台鐵稱已加薪留才 年度考成最高可領4.4個月獎金

至於為撙節人事費用支出控管加班費，台鐵公司也說明，加班費屬用人費用，購建設備則屬資本支出，兩者分屬不同預算科目並無法流用，故無相互排擠問題。台鐵公司屬國營事業，用人費、維修費或設備費之預算編列與執行有一致性規範，各單位均依上述規定辦理。

台鐵指出，台鐵公司化後為提升基層人員薪資，從業人員起薪調整至最低36,140元，高於原台鐵局營運人員起薪31,260元。另按年度工作考成結果及經營績效之盈餘達成情形，最高得發給4.4個月經營績效獎金。