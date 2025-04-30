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嘉義市首座路口感應式燈源提升夜行安全　議員籲儘速廣設

▲▼ 嘉市首座「路口感應式燈源」啟用 議員郭定緯呼籲儘速廣設 。（圖／郭定緯服務處提供）

▲嘉市首座「路口感應式燈源」啟用 議員郭定緯呼籲儘速廣設 。（圖／郭定緯服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為洗刷行人地獄污名、改善交通亂象，嘉義市政府交通處於保建街與保義路口設置全市首座「路口感應式燈源」，提升夜間行人通行安全，4月正式啟用後，獲得當地居民高度肯定，市議員郭定緯今（30日）質詢交通處時建議市府應盡快在市區各大交通節點增設感應式燈源，保障行人安全。

▲市議員郭定緯質詢交通處長許啟明。（圖／郭定緯服務處提供）

▲▼ 嘉市首座「路口感應式燈源」啟用 。（圖／郭定緯服務處提供）

郭定緯議員表示，有民眾陳情保建街與保義路口因夜間照明不足，行人通行相當危險，郭定緯接獲陳情後向交通處反映，市府派員會勘，並於該路口設置嘉義市首座「路口感應式燈源」。

該路口感應式燈源已於4月正式啟用，郭定緯實地走訪該路段後表示，居民回饋相當正面，普遍認為該設施能有效防止事故發生，提供夜歸行人一層安心保障，尤其鄰近嘉基商圈、人流密集，更顯其重要性。

▲▼ 嘉市首座「路口感應式燈源」啟用 議員郭定緯呼籲儘速廣設 。（圖／郭定緯服務處提供）

▲市議員郭定緯質詢交通處長許啟明。 。（圖／郭定緯服務處提供）

郭定緯表示，此設施只要綠燈亮起，行人穿越斑馬線時，照明光源就會亮起，提醒汽機車駕駛注意路況，也供應行人照明，有效提升夜間路口的辨識度，顯示智慧照明在保障行人安全上的實際成效。郭定緯表示：「這個設計不僅守護夜歸行人，更展現嘉義市打造智慧交通與友善城市的決心。」

郭定緯進一步呼籲市府應加快推動腳步，在市區重要交通節點、學校、醫院周邊及行人通行量大的路口擴大設置感應式燈源，盼能為更多行人「點亮一盞燈」，打造更安全、友善的交通環境。

▲▼ 嘉市首座「路口感應式燈源」啟用 議員郭定緯呼籲儘速廣設 。（圖／郭定緯服務處提供）

▲ 嘉市郭定緯議員 。（圖／郭定緯服務處提供）

對此，交通處長許啟明表示，目前嘉義市路口安全設施採三方式：工務處的高燈計畫、交通號誌共桿計畫以及LED路口感應式燈源，許啟明承諾路口感應式燈源效果良好，未來會在不同路段擴大辦理

 
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