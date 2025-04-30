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嘉義市衛生局長照業務全國唯一滿分　三連霸最高評鑑

▲▼ 嘉市衛生局蟬聯三年衛福部業務考評綜合獎第一名　長照業務全國唯一滿分、穩居第一 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉市衛生局蟬聯三年衛福部業務考評綜合獎第一名　長照業務全國唯一滿分、穩居第一 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為守護市民健康，嘉義市政府衛生局積極提升健康服務品質與量能，在競爭激烈的全國中央考評中，連續3年獲衛生福利部頒發地方衛生機關業務綜合考評第三組第一名，嘉義市黃敏惠市長感謝衛生局所、長照中心同仁為市民健康共同努力，也感謝嘉義市專業的醫療團隊對衛生業務的全力支持。

▲▼ 嘉市衛生局蟬聯三年衛福部業務考評綜合獎第一名　長照業務全國唯一滿分、穩居第一 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市是長照服務起源地，以全人連續性照護角度，提供26項高效率、高品質、多功能的整合性長照服務 (全國17項)，113年長照業務考評成績為第三組第一名，同時也是全國第一名，更是全國唯一滿分的縣市。結合多元科技建置「長者照護智慧觀測服務」率先全台升級新增「伊鍵通-OTTalk Plus居家安全通話設備」；領先全國加入互助喘息試辦計畫並成為全國布點最多的縣市，提高整體照護品質，推動「嘉庭替腳手 相挺照顧者」服務方案，榮獲113年高齡友善城市類共老獎，減輕照顧者的壓力；衛生局推動「有愛無礙~護家四無礙」方案，113年獲頒行政院第7屆政府服務獎。

衛生福利部為強化中央與地方政府衛生政策之連貫性及確保執行成效，並建立良好之夥伴關係，鼓勵衛生機關利用有限的資源將既定之衛生策略發揮最大效益，訂定「年度地方衛生機關業務考評作業計畫」，業務考評有9大項業務，分別為「醫政業務」、「長期照顧業務」、「照護業務」、「心理健康業務」、「口腔健康業務」、「衛生教育業務」、「食品藥物業務」、「防疫業務」及「保健業務」，嘉義市總分為第三組第一名獲頒綜合獎。日前衛生福利部已於114年度第1次衛政與社政首長會議頒發部分獎項(長照業務類、食品藥物業務類)及全國保健會議獲頒執行菸害防制法成效、查處網路平台及網路違法案件、無菸環境宣導、戒菸服務及菸害成果達成、高齡友善社區涵蓋率、40-64歲成人預防保健服務、代謝症候群防治計畫、癌症篩檢成效、HPV疫苗接種率、孕產婦母乳哺育支持環境、新生兒聽力篩檢與學齡前兒童視力管理、疑似發展遲緩兒童門診服務量能等獎項，更獲頒保健業務分組「優等獎」及進步獎等14座獎牌。

▲▼ 嘉市衛生局蟬聯三年衛福部業務考評綜合獎第一名　長照業務全國唯一滿分、穩居第一 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府因應超高齡社會來臨超前部署，從建置環境、健康促進到醫療照護，提供勇壯族再造價值、獨立自主的選擇權，減輕年輕人的照護負擔，透過身心靈健康促進、失智防治、布建樂齡友善的食安環境，奠定市民健康、安心、有品質的生活，促進社會進步，達到新永續的城市發展。

嘉義市政府衛生局除了堅守各面向的職責，更向外延伸多項創新服務，亦備受肯定頻頻獲獎，包含嘉義市樂齡勇壯專案團隊開創超高齡社會先機，啟動全國第一個「樂齡勇壯城」，率先跳脫公衛框架，實踐社會永續與共融，從超過250組團隊中脫穎而出，勇奪2024第17屆100MVP經理人永續經營組榮耀；更以「嘉義勇壯潮實力Chiayi strong，Never wrong！」榮獲高齡友善城市活躍獎；接待新加坡保健促進局區域衛生與社區外展署參訪本市運動、營養、社會參與、失智友善等健康促進業務，展現本市在健康暨高齡友善城市及健康照護領域的創新成果，深化國際健康交流。

▲▼ 嘉市衛生局蟬聯三年衛福部業務考評綜合獎第一名　長照業務全國唯一滿分、穩居第一 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府衛生局廖育瑋局長表示，「健康」是每個人最重要的資產，更是城市發展的基礎，嘉義市衛生局持續推動在地化公共衛生，打造優質生活環境，縮減健康差距，提供民眾更優質的照護服務，為市民的健康努力，建構「全齡共享 世代宜居」的嘉義市。

 
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