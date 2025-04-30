嘉義市地方型SBIR計畫百萬補助！　助地方產業升級轉型

▲▼ 嘉義市SBIR最高補助百萬 技術對接 補助資源助地方產業升級 黃敏惠市長：集結產業嘉義隊 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為加速推動地方產業升級轉型，嘉義市政府日前於嘉義產業創新研發中心盛大舉辦「114年嘉義市SBIR計畫說明會暨113年度成果發表會」。會中除展現去年度(113)獲補助團隊的豐碩成果，黃敏惠市長也於會中宣布，114年度嘉義市地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）正式開跑，計畫自5月1日起至5月31日受理申請，申請組別涵蓋食品生技、文化創意、健康永續、精密機械四大類，每案最高補助金達100萬元，總補助額高達1,023萬2仟元，期望透過多元應用帶動地方產業升級，打造具國際競爭力的在地產業。

黃敏惠市長表示，嘉義市是一座適合實驗、實踐並實現創新成果的城市。雖地小人稠，卻蘊藏豐富的人才與創新能量，市府也始終把握這樣的優勢，積極協助在地產業轉型升級。市府多年來推動「地方型SBIR（Small Business Innovation Research）」計畫，成效顯著。透過此補助機制，提供產業更多研發動能與資源，協助業者持續創新與提升競爭力。今年度也在議會支持下持續擴大推動，SBIR計畫總預算達1,023萬元，每案最高補助可達100萬元。

黃敏惠市長也提到，嘉創中心擁有優質設備與四大法人進駐資源，是在地產業創新研發的最佳夥伴。市府與嘉創中心深化合作，整合專業資源、設備與技術輔導力量，提升計畫效益。黃敏惠市長也感謝楊炳輝博士團隊與專業評選委員的投入，不僅提供寶貴建議，也協助業者精進提案內容，讓SBIR計畫更加紮實有效。黃敏惠市長最後呼籲，有志研發創新的業者把握機會，踴躍申請2025年度SBIR計畫，攜手打造更具前瞻性的在地產業，為嘉義市與國家的產業發展注入源源不絕的動能。

建設處田長沛處長表示，為協助企業深入掌握SBIR計畫內容與申請技巧，建設處同步於4月25日、5月2日下午規劃兩場計畫說明會，邀請證券櫃檯買賣中心說明「創櫃板Plus」資本市場機制，提供多元資金籌措與市場拓展管道，為企業開拓更多成長動能。此外，為協助申請者精準掌握撰寫策略與申請重點，市府特別加碼舉辦「SBIR計畫撰寫工作坊」，由專業業師帶領進行實務教學與即時指導，幫助申請者有效提升書寫效率與內容品質，力求「上完課，計畫書就寫完」，預計將大幅提高申請成功機率。

本次成果發表會，特別邀請113年度獲補助團隊，包括魔咕飲國際生技有限公司、印簿玩企業社、嘉源生技股份有限公司及芊達精密工業有限公司，分享申請經驗與研發歷程，讓與會者深入了解如何善用SBIR補助資源，開發具市場潛力的新產品與服務。

活動現場亦特別設置嘉義產業創新研發中心（嘉創中心）與經濟部中企署大健康產業加速器攤位，提供企業即時的技術媒合與專業諮詢服務，協助業者鏈結研發資源、尋找合作機會，進一步促進跨領域創新與產業升級。

更多申請資訊可至「嘉義市政府建設處官網→相關網站→地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)」下載取得；計畫撰寫工作坊將於4月30日（星期三）上午9時至下午4時30分於嘉義大學林森校區E棟4樓會議室舉行，名額有限，歡迎業者透過以下連結報名參加：https://forms.gle/iKxWz9GvwpFd2n2j6，如有任何計畫相關問題請洽計畫專案辦公室(05)277-1796吳小姐。