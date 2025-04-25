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社會 社會焦點 保障人權

人妻遭同學下藥性侵！醒來「全身長疹子」內褲消失　嚇壞衝醫院

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲台中一名人妻與丈夫吵架，離家出走到某日租套房居住，卻遭國中同學下藥性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名女子小琳（化名）因為與丈夫吵架，於是離家出走、在外居住，沒想到竟遭張姓國中同學下藥性侵，還因此全身長滿疹子，氣得她報警處理。台中地院法官審理後，判處張男8年有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小琳2023年9月間跟丈夫發生爭執，於是決定離家出走，在某處日租套房居住。張男得知消息後，便邀請另一名友人，攜帶酒水前往日租套房，與小琳飲酒聊天。

一行3人一路聊到凌晨，下樓到超商採買飲料、宵夜時，另一名友人先行離開。張男則是以拿取背包為由，跟著小琳回到套房內。

怎料張男醉翁之意不在酒，回到套房以後，趁著機會使用第三級毒品氟硝西泮（FM2），將小琳給迷暈，接著動手性侵得逞。

▲▼示意圖,社會,性侵,暴力,成人,女,女孩,挫折,哭,焦慮,獨,悲傷,鬱悶,暗,孤單,創傷,情緒,哭,情緒,電腦,色情,片子。（圖／123RF）

▲台中一名人妻與丈夫吵架，離家出走到某日租套房居住，卻遭國中同學下藥性侵。（示意圖／123RF）

雖然小琳被迷暈，不過過程中仍有短暫恢復意識，她醒來時發現自己正在被侵犯，相當害怕因此懷孕，還開口詢問張男「有沒有結紮」，得到「有」的答案以後，便又陷入昏迷。

小琳連張男何時結束侵犯、離開日租套房都不曉得，清醒以後發現下半身衣物消失，且出現長疹子等症狀，害怕自己感染性病，嚇得趕緊到醫院檢查。經過尿液檢查後，小琳的體內也確實驗出了毒品的成分。

對此，張男則辯稱，2人確實有發生性關係，不過是出自小琳的自由意願，且性行為結束以後，小琳還拜託他幫忙下樓買飯糰。

不過，張男的說法與另一名友人、日租套房房東的說法顯有出入，加上監視器畫面的佐證，台中地院法官最終不採信他的說法，依照以藥劑犯強制性交罪，判他8年有期徒刑。

 
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