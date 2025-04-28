富少變毒咖2／改姓換名心沒變！10年涉3案...高富帥毒化過程曝

▲許姓富少變毒咖，遭法院重判12年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北藝大舍監李姓男子因不滿勞資爭議，怒開賓士猛撞行政大樓，警方到場赫然在車內搜出3包大麻。追查毒品來源，竟扯出一條層層轉手的大麻交易鏈，而最終供貨者，竟是10年前毒駕撞郵局、如今改名換姓的富少。《東森新媒體ETtoday》也獨家揭開這位「名流變毒流」的富二代，如何一步步走上自毀前程的道路。

許男原姓王，出身優渥，外型帥氣、身材挺拔，給人斯文穩重的印象。2012年，他曾幫友人移動一輛價值400多萬元的賓士CLS350，行經基隆市忠二路與孝三路口時，疑似剛吸食K他命，精神恍惚，竟失控衝入郵局騎樓，撞傷賣彩券的身障人士與賣點心的婦人，所幸2人送醫後並無大礙。

他被帶回派出所時神情恍惚，語氣閃爍，否認與毒品有關。直到警方當場在車內搜出4.3公克K他命，他才鬆口承認吸食與持有，全案依法送辦，也讓他首度因涉毒登上新聞版面。

▼北藝大舍監開賓士車衝進校園，意外扯出富少販毒黑歷史。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

事後，他悄悄改名換姓，對外宣稱投身農業科技與生技顧問領域，試圖切割過去，但毒品，從未真正離開。

2020年，許男入住北市一間旅館，凌晨時段被監視器拍下，他手持藍色小袋，蹲身將其藏進11樓走廊天花板。袋內層層包裹，外層為維他命夾鏈袋，內裡竟藏有2.46公克K他命。櫃台察覺異狀，請房客協助查看，警方鑑驗後確認為第二級毒品。

離譜的是，清晨5時許，許男還主動打電話到櫃檯，急切詢問：「有撿到一包藍色像口香糖的東西嗎？可以丟掉沒關係。」警方懷疑他心虛想「回收毒品」，當場記下通話紀錄。

許男到案後辯稱是菸盒、維他命，還推說是女友的物品，但法院調閱監視器、檢視藏毒包裝與員工證詞，全盤駁斥說法，最終以持有毒品罪判處拘役58日，得易科罰金。

第三度碰毒，是他真正跌進販毒深淵。2021年6月，北藝大李姓舍監透過友人層層下單，欲購買10盎司大麻，許男便以18萬元報價出貨。這筆交易經由多位中間人轉手、抽成後，以26萬元成交。許親自赴北投泉源路統一超商前收款，再將大麻裝入餅乾盒交貨，交易完成。

▼北藝大舍監被警方搜出大麻，警方順藤摸瓜追出供貨者。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

3個月後，李男開車衝撞北藝大行政大樓，警方在車內查獲3包大麻，順藤摸瓜查出整條販毒鏈，許男身分再度曝光。士林法院審酌其屢次染毒、無悔意，認定其為上游供貨者，最終依販賣第二級毒品罪，重判有期徒刑12年，並追徵18萬元販毒所得。

從毒駕撞郵局、藏毒天花板，到親手交貨牟利，這名富少改了姓、換了名，以為能與過去切割，卻始終走不出毒品的陰影。身分能改，選擇不能重來，這一次，他終於為自己的人生決定付出代價。

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