細狗男詭坐機車「雙腳滑行」慢慢嚕還摔車　嘴角白粉露餡

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區建康路27日中午12時許，有民眾報案指稱有騎士發生車禍，但警方到達現場，卻未發現任何車輛碰撞痕跡，員警眼尖發現34歲陳男嘴角殘留白色不明粉末，詢問後陳男坦承吸食K他命及毒品哈密瓜錠，並主動交出剩餘毒品。警方調閱監視器，發現陳男當時詭異地坐在機車上，並用雙腳滑行，隨後自行跌倒，路人才緊急報案，偵訊後將他依毒品罪送辦，並驗尿調查是否涉及毒駕。

▲身材瘦長的陳男詭異坐機車上用雙腳滑行 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼身材瘦長的陳男主動交出毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，警方獲報有交通事故，但到場後並未發現任何車損或碰撞跡象，只有騎士陳男神情恍惚待在現場，經員警上前關心，意外發現陳男嘴角留有可疑白色粉末，員警立即詢問陳男是否吸食毒品。面對詢問，陳男坦承吸食俗稱「哈密瓜錠」的新興毒品，以及毒品K他命，並主動將身上剩餘的哈密瓜錠及K他命交給警方。

監視器影片顯示，陳男神情怪異地坐在機車上，以雙腳滑行在馬路上，不久後就跌倒在地。警方偵訊後，依毒品罪移送新北地檢署偵辦，並持續追查毒品來源。此外警方也將針對陳男是否有涉及毒品駕駛公共危險罪嫌進行調查，將採集其尿液送驗，待檢驗報告出爐後，再行函送地檢署偵辦。

▲▼毒品k他命及哈密瓜錠 。（圖／記者陳以昇翻攝）