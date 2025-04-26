毒駕撞康橋學生！律師揭「人民可做1手段」：處惡駕駛最重刑罰

▲康橋國際學校單車環島遭撞。（圖／民眾提供）



記者施怡妏／綜合報導

康橋國際學校舉辦「單車環島成年禮」，遭蕭姓駕駛逆向衝撞，導致7名學生受傷。檢警調查發現，蕭男開車前吸食毒品，導致意識不清。蘇家宏律師指出，去年7月一名25歲員警，才因為毒駕衝撞而殉職，如今又一起毒駕事件，絕不能容忍，人民可以透過「國民法官制度」，將這些人處以最重刑罰。

蘇家宏律師在臉書發文，除了此次康橋學生的事件外，2024年7月13日，一名25歲的年輕員警也因毒駕逆向衝撞而殉職，「小孩沒有了一個好爸爸，妻子沒有了一個好丈夫，國家少了一位忠心護衛人民的警察」。他怒指，吸毒後開車，已經不只是單純不能正常駕駛的惡行，更可能是殺人的犯罪。

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律師蘇家宏指出，吸毒的人明知危險仍選擇駕車上路，等同去殺人，絕不能容忍，「我們的孩子遵守規矩在道路上騎腳踏車，警察在路上執行勤務，竟然會發生不應該發生的意外，只因為有人不斷的酒駕、毒駕，讓我們生活在恐懼中，但是這些毒駕，卻沒有任何恐懼？竟然敢繼續駕車上路！」

蘇家宏律師表示，現在有國民法官的制度，在重大刑事案件中，「我們人民可以發出我們的正義之聲，將這些『草菅人命』的毒駕，處以最重的刑罰，我們不能容忍任何一位毒駕！不要再失去任何一位我們最愛的人！」

▲蕭男移送低頭不語。（圖／記者唐詠絮翻攝）



據了解，蕭男失聯數小時後主動到警局投案，檢警立刻採取他的尿液與血液進行檢驗，驗出海洛因、安非他命及依托咪酯（喪屍煙彈）等毒品呈現陽性反應，他後續接受偵訊時也坦承吸毒，才會意識不清肇事。

檢方複訊後，認為蕭男吸毒駕車、逆向及危險駕駛，涉犯過失傷害及公共危險等罪嫌，肇事後未依警方指示主動聯繫，反而由友人駕車載離，後續一度失聯拒接警方電話、刪除手機對話紀錄，並與他人討論案情且企圖滅證，甚至在警方前往住處時刻意拖延不配合調查，有規避偵查之嫌，顯然有逃亡、勾串共犯及滅證之虞，向法院聲請羈押蕭男，法官裁定准予羈押禁見。

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