50歲媽媽又懷孕了　全家驚呆！他曝「爸爸當下表情」：氣氛微妙

▲50歲的媽媽懷孕了。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，日前全家人一起吃晚餐時，媽媽神秘兮兮宣布好消息，全家人都以為中樂透，沒想到居然是50歲媽媽懷孕了，今年26歲的原PO，驚訝到筷子掉到地上，爸爸則露出「懷疑人生」的表情，緊張問「這個年紀生小孩，會不會有風險啊？要不要檢查一下」，全家陷入尷尬的氛圍，貼文掀起熱論。

男網友在Dcard發文，「50歲媽媽突然說懷孕了，要生個弟弟給我？」某天全家人吃晚餐，媽媽說有「好消息」，全家人以為媽媽中樂透，結果竟然是「懷孕了！」他跟弟弟驚訝到筷子掉地上，「我爸的表情也超經典，一臉懷疑人生」，只有媽媽一人很興奮，還說是天上掉下的禮物。

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今年26歲的原PO表示，原本以為家裡要準備進入輕鬆期，爸媽年紀也大了，可以放慢生活腳步，「突然要當哥哥了？還是大26歲的哥哥？」爸爸緊張問「這個年紀生小孩，會不會有風險啊？要不要叫你媽去檢查一下？」媽媽聽到後氣到哭，「小孩又不是病，為什麼要這樣潑我冷水」。

原PO陷入掙扎，不知道該支持媽媽的選擇，還是勸她冷靜思考，擔憂小孩的健康，也怕高齡的媽媽身體無法負荷，「真的有人家裡50歲還自然懷孕生小孩嗎？真的適合嗎？」

貼文曝光，掀起網友討論，「你媽懷孕，然後你爸不知道？」「這個弟弟將來會是你們兩兄弟的責任…包含照顧、金錢上的支出」、「讓醫生評估行不行生孩子」、「50歲生小孩，小孩大學都還沒畢業，媽媽就70歲了耶」、「鐵定是勸退的啊，超高齡的風險可大了，請她給醫生評估吧，再來是等你爸媽老了退休了，養弟妹的責任，就會順理成章了變成你們兄弟倆，沒有在開玩笑的，這是非常現實的考量」。