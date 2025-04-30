「撞死行人重罰」挨批！交通部小編嗆：難道開車會被行人撞死？

▲去年366名行人因交通事故死亡。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

為擺脫「行人地獄」，交通部今年將修法，若車輛造成行人重傷或死亡，最高可罰3萬6000元並吊銷駕照，5年內不得再申請考照。就有網友指出「講得好像行人都是弱勢」，要官員離開辦公室，到馬路上看真實情況。交通部粉專小編回嗆，「行人本來就是弱勢，難道你開車、騎車會被行人撞死嗎？」掀起熱論。

交通部表示，現行罰則對於部分駕駛來說，可能不足以發揮嚇阻作用，未來將檢討加重處罰，包括不停讓行人肇事致人輕傷，罰則提高到1萬8000元；致人重傷或死亡，一律以最高額3萬6000元處罰；致人重傷或死亡吊銷駕照，提高為4到5年不得考領駕照。

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▲小編回嗆。（圖／翻攝自FB社團「反攻大路」）



有網友在底下留言，「不要只想擴大未停讓行人罰款，不要只想用這種方式往民眾身上拿錢！講得好像行人都是弱勢，離開辦公室用眼去馬路上看行人違規數！看到交通部嬉皮笑臉的按其他留言只有火大，這部門沒有存在的必要了。」對此，交通部小編回覆，「行人本來就是弱勢，難道你開車、騎車會被行人撞死嗎？」

有網友將這段對話截圖，PO到臉書社團「反攻大路」，網友紛紛大讚，「這肯定是交通部裡最誠實的公務員」、「終於來了一個懂事的小編」、「交通部小編比交通部長還懂交通」、「原來交通部會回留言」、「明明在路上看到車輛違規的數量，遠遠高於違規的行人」、「有些人就是覺得被行人比中指、被瞪，等個幾秒好像自己權益受損一樣，委屈巴巴的」。