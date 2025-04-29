只有3天假！搶便宜機票「快閃日韓」　一票卻搖頭：寧願國旅

▲網友猶豫要不要快閃韓國。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

不少人認為國旅昂貴，不如買機票出國旅遊，如果只有三天的假期，也值得飛出去嗎？一名網友表示，查了韓國機票，三天兩夜不用1萬元，而且還是六日黃金時段，好奇大家會選擇出國玩，還是待在台灣旅遊。對此，有網友認為機票便宜就可以衝，但也有人表示，只有3天，不如待在台灣好好休息。

有網友在PTT發文，「快閃出國三天V.S國旅怎麼選」，查了韓國的機票，發現三天兩夜的價格居然不用破萬，而且還是周末，飛行時間也只要兩個半小時，非常適合想逛街、吃吃喝喝的人，如果不跑景點可以玩得很放鬆，「還是三天旅程大家會傾向國旅？雖然住宿價錢真的是不便宜」。

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貼文曝光，有部分網友認為出國，「去福岡，順便添購日常衣食藥電器，CP值高到不行」、「首爾純逛街不要跑太多點，三天非常ok」、「福岡飛行時間短、到市區近，純吃飯購物首選」、「我最近就剛去福岡三天」、「首爾月初才去三天兩夜，瘋了才玩國旅」。

但多數人認為，三天假期太短，國旅就好了，但不建議住宿，「三天太短了，我會國旅，或離最近的港澳」、「在家躺三天」、「國旅頂多當天來回，住宿有夠盤」、「住家往返機場，寄領行李出入關排隊，這些可能就用掉8小時，台灣人真的很喜歡排隊」、「三天還是選國旅欸，出國太累了，要奔波提早到機場，出關排隊等行李，機場轉車去市區，用想就累」、「飛過去2.5小時，登機前要提早2小時到，入境也要1小時，總共交通要5.5小時」。

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