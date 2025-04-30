阿公阿嬤比你還勤勞！網熱議高齡族最熱衷五種高強度運動

▲長輩走出戶外運動。（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

別再說長輩只會坐在電視機前看八點檔了！現在的銀髮族早就不一樣，不只社區公園到活動中心，連山林步道、河濱車道等處處可見阿公阿嬤們揮汗運動的身影，根據《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內網路聲量，整理出高齡族最熱衷的五大運動項目，看完你可能會發現，原來長輩比你還勤勞！

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▲高齡族最熱衷的五大運動項目。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

觀察近三個月內針對「高齡族運動」，討論度最高的活動竟然是「爬山」！清晨出發攻登山口不再是年輕人的天下，反而是長輩們的社交主場，不少退休族經常揪團攻頂，有網友直擊八仙山步道上「90歲大哥超車上山」，佩服直呼「老當益壯，自嘆不如」，還有長輩笑說「每天早上出門爬山，中午回家剛好吃飯睡午覺」，健身又養生，堪稱最會生活的一代，更有趣的是，「爬山」竟成了家庭話題新橋樑，「過年和長輩聊登山，竟然可以聊兩小時！」不但強化心肺、鍛鍊腿力，更是聯絡感情、建立成就感的最佳途徑。

緊接著擠進熱門榜單的是「腳踏車」，尤其在河濱公園、淡水八里一帶，時常可見銀髮騎士踩著踏板迎風而行，有網友分享，「我媽從三重騎到關渡再騎回來，還順便吃碗米粉湯，超享受！」，還有車行老闆透露，曾有97歲爺爺來買三輪車，笑說是「為了保持活力，不讓自己閒著」，這類故事也引發網友共鳴，「活到老騎到老才是王道」，騎車不只是運動，也提升了長輩的成就感與對生活的期待感。

除了上山下海，「跳舞運動」以經連續好幾年都是長愛熱愛的運動之一，社群平台上常出現長輩跳舞的影片，穿著亮眼、動作整齊，整個氣勢完全不輸年輕人，有舞蹈老師表示，「阿嬤們上課最認真，還會練回家跳給孫子看！」這樣的畫面圈粉無數，網友紛紛留言「阿嬤的律動比我還好」、「為阿嬤編的舞真是太棒了，造福老年人」。

從爬山、腳踏車、舞蹈到健走，長輩們的運動樣貌早就脫離過去「公園散步」的印象，無論是享受自然、拓展社交圈，或單純為了動一動找點樂趣，只要找到適合自己的方式，銀髮生活也能過得更精彩。