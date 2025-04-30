南投地檢綠能平臺小組實地訪視業者　進行廉政宣導

▲南投地檢署綠能平臺小組實地訪視業者建置中之太陽能案場。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

綠能相關弊案頻傳，前台南市議會議長郭信良因涉及土地、綠能弊案，服務處日前遭檢方搜索，訊後以30萬元交保；南投地檢署表示，為貫徹打擊妨害綠能產業發展犯罪之政策，前已結合南投縣政府警察局、法務部調查局中部地區機動工站、南投縣調查站、廉政署中部地區調查組、南投縣政府政風處等機關，成立「聯合訪視小組」。

南投地檢署專責主任檢察官賴政安於4月28日，率同全體「聯合訪視小組」成員，前往位在名間鄉之「欣美創意園區（欣美實業股份有限公司）」進行實地訪視，並針對該園區建置中之太陽能發電案場，與業者當面對談。

地檢署說明，該署檢察長郭景東到任後，為落實臺灣高等檢察署函頒之「強化檢察機關與綠能產業聯繫方案」及「檢察機關打擊妨害綠能產業發展犯罪執行方案」，特別指示「聯合訪視小組」應積極對廠商進行實地查訪，以加強檢警調廉政風與綠能業者間之溝通交流，除宣導打擊綠能犯罪之政策及作為，使業者安心投資綠能建設，亦深入瞭解業者申設過程中有無遭遇困難，並聽取建言。

南投地檢署呼籲，如民眾發現綠能建設過程有不法行為介入，請勇於向檢警調廉政風等機關檢舉，該署定當積極指揮嚴辦，期使綠能產業發展政策順利推動。