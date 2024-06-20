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提升醫病和諧　衛福部南投醫院邀檢察長專題演講

▲衛福部南投醫院邀請南投地檢署檢察長黃元冠專題演講，盼提升醫病和諧關係。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

▲衛福部南投醫院邀請南投地檢署檢察長黃元冠專題演講，盼提升醫病和諧關係。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為保障病人權益、預防醫病關係對立並且提升醫療品質，衛福部南投醫院邀請南投地檢署檢察長黃元冠進行醫療糾紛專題演講，以其實務經驗為醫療人員們進行宣導。

南投醫院表示，隨著民眾就醫自主意識抬頭、對醫療服務多有自己的想法，且對品質的要求逐漸提升，當醫療結果與期待不符時，便容易產生衝突、進而提出訴訟，往往兩敗俱傷，醫病間的信任關係每況愈下。

本次專題演講於18日辦理，南投醫院全體人員出席相當踴躍；黃元冠指出，因為民眾並非醫療專業，建議醫療人員們在從事醫療行為的過程中，務必明確告知病人或家屬相關的風險跟衛教的資訊、儘量讓民眾理解醫療行為，他們較能做出合適的醫療選擇、保障醫病雙方權益，也能避免事後醫療爭議的發生。

▲衛福部南投醫院邀請南投地檢署檢察長黃元冠專題演講，盼提升醫病和諧關係。（圖／記者高堂堯翻攝）

黃元冠另提醒，針對醫病間的紛爭，《醫療事故預防及爭議處理法》已於今年元旦開始施行；當醫療爭議事件發生時，將會有醫病關懷機制，必須先透過調解，當調解不成時才能提告。

南投醫院院長洪弘昌表示，透過黃元冠的專業、淺顯易懂的課程安排，讓全院人員從中吸收實務經驗及醫學法律專業知識，日後必能提升醫病和諧關係；若民眾對醫療過程有疑慮時，可尋求醫院的院長信箱或專線等申訴管道協助，由專員協助溝通及說明。

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