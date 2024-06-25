暖心檢察長家訪偏鄉更生人　與更保會、富邦合推微型保險

▲南投地檢署、更生保護會南投分會與富邦人壽攜手推動微型保險方案，強化更生復歸保障。（圖／南投地檢署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投為農業縣，多數更生人出監後皆是從事臨時性、大量勞動力的工作，南投地檢署因此偕同臺灣更生保護會南投分會、富邦人壽，推動第一個更生人及其家庭微型保險補助試辦方案，希望為經濟弱勢的更生人及其家庭成員提供強而有力的保障安全網，也讓微型保險服務對象能擴及常被忽略的更生人族群，使其家庭降低事故衝擊、減緩經濟壓力。

「更生人家庭支持微型保險方案簽約啟動記者會暨服務成果說明」活動24日登場，法務部政務次長徐錫祥、臺灣高檢署檢察長張斗輝、臺中高分檢檢察長林錦村、花蓮高分檢檢察長洪培根、南投地檢署檢察長黃元冠、更保南投分會主任委員鄭家珍、南投慈善宮宮主黃李濟、富邦人壽資深協理賴宏明，以及新竹、宜蘭、花蓮、台東等地檢署檢察長，各地分會主任委員和專任人員都共襄盛舉，並參與「補破網」的啟動儀式，象徵社會安全網不漏接每一位更生人。

黃元冠說明，南投轄區幅員廣大，多數鄉鎮都是山區偏鄉、交通不便，請更保南投分會安排走訪後，看到許多更生人住在鐵皮屋、大樓地下室，甚至違建危樓，也多從事臨時工，遭遇工傷或交通意外，家庭就陷入困境，於是開始思考能否以微型保險具體提供更生人重返社會的安全保障，也讓更生家庭不致因意外頓失經濟支持；經其報告臺更保董事長暨臺灣高檢署檢察長張斗輝，張立即責成南投地檢與更保南投分會儘速推動。

鄭家珍表示，這項試辦方案將提供意外發生後的即時財務支持和保障，填補現有社會保障和救助機制的不足，並有助於更生人及其家庭在不幸事件發生時，更加安心地應對；富邦人壽表示，為落實普惠金融，持續為經濟弱勢或特定身分族群推動微型保險，迄今已累計關懷全國逾12萬名經濟弱勢民眾，本次與更保南投分會合作，將針對符合資格的更生人提供協助，使其在保險防護網的保障下順利回歸社會。

張斗輝感謝富邦集團長期支持臺灣更生保護會，以及富邦人壽願意開啟專為更生人打造的微型保險服務、南投慈善宮慷慨捐贈50萬元，支持此項重要的服務規劃；他肯定本方案將協助南投地檢署轄區的更生人及其家庭獲得經濟和心理上的雙重支持，是更生保護會更生人家庭支持及援助家庭服務方案的重要里程碑，以及為其帶來希望和改變的定心丸。

徐錫祥表示，這項方案的實施不僅為保障更生人的基本權益和安全，也是法務部積極推動「公私協力」的重要一環，期待能藉此進一步加強更生人重返社會後的穩定性和自主能力，降低再犯率，並促進社會的安全和穩定。