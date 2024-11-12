南投詐騙車手「近半低於30歲」　檢方：家長恐背高額賠償

▲警方當場逮捕詐騙集團年輕車手情形。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

詐騙犯罪歪風猖獗、詐騙集團更經常招募年輕人擔任車手：南投地檢署指出，據該署統計資料顯示，南投地區的詐騙車手近5成未滿30歲，而隨112年《民法》修訂成年下降至18歲、要負民法財產上的法律責任，涉及詐騙案件的年輕人時常要付出高額賠償金額，令家長相當困擾。

南投地檢署檢察長黃元冠11日受邀赴南投山城廣播電台接受專訪，宣導防詐騙相關議題，黃元冠於節目中主要針對近期南投地區詐騙案件進行說明，詳細介紹當前詐騙手法的多樣化與隱蔽性，如假投資、假冒銀行或投資公司、假借親友急需金錢等，並針對如何識別與防範詐騙，提供具體建議。

▲南投地檢署檢察長黃元冠赴山城廣播電台宣導反詐騙。（圖／南投地檢署提供）

黃元冠指出，南投地區詐騙案件實有降低的趨勢，但其中在假投資詐騙案件的金額卻有越來越高的趨勢，甚至有農民被騙走數百萬元；在該署案例中，特別是在農村地區，詐騙者結合不肖土地代書，提出各種看似合理貸款，從而達到騙取金錢的目的。

而詐騙集團除招募年輕人擔任車手，也針對年輕人設下陷阱，透過假工作機會或高薪誘餌，吸引他們參與非法活動或幫助轉移贓款；這些年輕人往往並未意識到自己正在助長犯罪行為；地檢署統計，近幾個月18至20歲年輕車手大概佔16%至18%，而隨著法定成年下修至18歲，成年人就得負民法財產上的法律責任，以及高額的詐騙案件賠償金額。

黃元冠呼籲民眾在面對任何疑似詐騙行為時，務必保持冷靜，尤其臉書或者是LINE的大頭貼和名字都可替換，隨著科技迅速發展，有心人士利用AI深偽技術，讓詐騙手法更加逼真，加入好友前一定要再三確認是否認識對方，或撥打165反詐騙專線，並諮詢親友或警方，避免上當受騙。；此次受訪內容將於南投山城廣播星期日（17日）13:00-14:00《伸出愛心的手》及每週一至週五早上08:00-08:30的《迎向陽光》節目中播出。

另逢雙11檔期，也是民眾購物高峰期，各個網路電商、實體店家紛紛祭出優惠措施，吸引民眾大量採購，然而也是詐騙案件高發期；信義警分局長邱逸樵於11日到草屯鎮中興廣播電台，宣導各類詐騙手法及轄區案例分享，並錄製1分鐘短片，提醒詐騙集團每每利用這段期間以各種話術、手法詐取民眾錢財甚至金融卡存摺等，應小心防範，避免受騙又變成詐騙共犯。