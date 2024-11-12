　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投詐騙車手「近半低於30歲」　檢方：家長恐背高額賠償

▲警方逮捕詐騙集團年輕車手情形。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

▲警方當場逮捕詐騙集團年輕車手情形。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

詐騙犯罪歪風猖獗、詐騙集團更經常招募年輕人擔任車手：南投地檢署指出，據該署統計資料顯示，南投地區的詐騙車手近5成未滿30歲，而隨112年《民法》修訂成年下降至18歲、要負民法財產上的法律責任，涉及詐騙案件的年輕人時常要付出高額賠償金額，令家長相當困擾。

南投地檢署檢察長黃元冠11日受邀赴南投山城廣播電台接受專訪，宣導防詐騙相關議題，黃元冠於節目中主要針對近期南投地區詐騙案件進行說明，詳細介紹當前詐騙手法的多樣化與隱蔽性，如假投資、假冒銀行或投資公司、假借親友急需金錢等，並針對如何識別與防範詐騙，提供具體建議。

▲南投地檢署檢察長黃元冠赴山城廣播電台宣導反詐騙。（圖／南投地檢署提供）

▲南投地檢署檢察長黃元冠赴山城廣播電台宣導反詐騙。（圖／南投地檢署提供）

黃元冠指出，南投地區詐騙案件實有降低的趨勢，但其中在假投資詐騙案件的金額卻有越來越高的趨勢，甚至有農民被騙走數百萬元；在該署案例中，特別是在農村地區，詐騙者結合不肖土地代書，提出各種看似合理貸款，從而達到騙取金錢的目的。

而詐騙集團除招募年輕人擔任車手，也針對年輕人設下陷阱，透過假工作機會或高薪誘餌，吸引他們參與非法活動或幫助轉移贓款；這些年輕人往往並未意識到自己正在助長犯罪行為；地檢署統計，近幾個月18至20歲年輕車手大概佔16%至18%，而隨著法定成年下修至18歲，成年人就得負民法財產上的法律責任，以及高額的詐騙案件賠償金額。

黃元冠呼籲民眾在面對任何疑似詐騙行為時，務必保持冷靜，尤其臉書或者是LINE的大頭貼和名字都可替換，隨著科技迅速發展，有心人士利用AI深偽技術，讓詐騙手法更加逼真，加入好友前一定要再三確認是否認識對方，或撥打165反詐騙專線，並諮詢親友或警方，避免上當受騙。；此次受訪內容將於南投山城廣播星期日（17日）13:00-14:00《伸出愛心的手》及每週一至週五早上08:00-08:30的《迎向陽光》節目中播出。

另逢雙11檔期，也是民眾購物高峰期，各個網路電商、實體店家紛紛祭出優惠措施，吸引民眾大量採購，然而也是詐騙案件高發期；信義警分局長邱逸樵於11日到草屯鎮中興廣播電台，宣導各類詐騙手法及轄區案例分享，並錄製1分鐘短片，提醒詐騙集團每每利用這段期間以各種話術、手法詐取民眾錢財甚至金融卡存摺等，應小心防範，避免受騙又變成詐騙共犯。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
吳宗憲不參與周杰倫演唱會　旗下藝人要票怒了：嘰嘰歪歪
國軍少校吸金2.2億　43人慘被騙
獨／統神掉10公斤！　明顯瘦了一圈
親戚狂炫耀「兒在台積電」下月領200萬獎金　做2年買房！內行
買奶粉真的能換PS5！「第一波限10台」爸瘋搶
快訊／暴雨狂炸！　阿芳鹹粥成「流水席」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

路樹倒地釀死傷！台中5年國賠1400萬...全台最多　建設局回應了

心願樹傳承！虎尾非營利幼兒園333聖誕卡　讓家扶童展笑顏

屏東竹田鄉長吳振中涉貪停職　縣府派參議黃道東代理

南投詐騙車手「近半低於30歲」　檢方：家長恐背高額賠償

甲仙宗教歷史紀錄！3千人擠小鎮　煙火+無人機逗陣廟會熱鬧

台灣熱帶雨林+觀葉植物精品大賞　11／15暨大登場

美術館、表演藝術中心估37億蓋5年　許淑華：現在不做以後更貴

強化安檢量能　南消第三大隊辦理消防安檢講習

成醫參展2024德國醫療器材展　聚焦AI平台助力智慧醫療

嘉南夜間同步攔查非法載運廢棄物　違者最高罰8萬元

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

Yuma小王Tommy是98萬網紅 曾搭檔百萬YTR三原｜20241111 ET午間新聞

哈士奇狗生淋雨初體驗　護目鏡+咧嘴笑超可愛

搶搭雙11「法拍千萬超跑」　意外流標！買家曝縮手關鍵

媽滑手機無意間洗腦　灰鸚鵡偷哼唱《APT.》

彰化砂石車一路推撞！女騎士捲車底遭輾慘死　驚悚影片曝

路樹倒地釀死傷！台中5年國賠1400萬...全台最多　建設局回應了

心願樹傳承！虎尾非營利幼兒園333聖誕卡　讓家扶童展笑顏

屏東竹田鄉長吳振中涉貪停職　縣府派參議黃道東代理

南投詐騙車手「近半低於30歲」　檢方：家長恐背高額賠償

甲仙宗教歷史紀錄！3千人擠小鎮　煙火+無人機逗陣廟會熱鬧

台灣熱帶雨林+觀葉植物精品大賞　11／15暨大登場

美術館、表演藝術中心估37億蓋5年　許淑華：現在不做以後更貴

強化安檢量能　南消第三大隊辦理消防安檢講習

成醫參展2024德國醫療器材展　聚焦AI平台助力智慧醫療

嘉南夜間同步攔查非法載運廢棄物　違者最高罰8萬元

宇宙政大力拚UBA冠軍「5連霸」　隊長宋昕澔扛重任撐全隊

高雄新航線+1！虎航1／21直飛北海道　冬季航班恢復疫前93%

台鐵「新馬到蘇澳新」淹水退了！時速40公里慢行　列車延誤85分

初見面「聞到香味就愛上」　妹子愣：我沒噴香水阿！過來人秒懂

吳宗憲不參與周杰倫演唱會「原因曝光」！　旗下藝人要票怒了：嘰嘰歪歪

搭捷運「同一位阿嬤」插隊兩次！妹子神反擊　一票人笑了

路樹倒地釀死傷！台中5年國賠1400萬...全台最多　建設局回應了

共軍匿蹤戰機殲35-A有多先進？陸專家：這個我不敢說

人死後發生什麼事？臨終關懷護理師揭「殘酷現實」　失禁發臭樣樣來

金馬61表演嘉賓出爐！安溥開唱電影主題曲　魏如萱、黃宣組隊獻聲

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

地方熱門新聞

中市國小畢旅遊樂園午餐僅供麵包惹議 校方允改善

綠鬣蜥入侵台南大甲　農業局說明原因

白河警攔查舉發車輛引擎蓋上加裝探照燈飾駕駛不滿拒簽收

高鐵南延選左營或高雄？陳其邁提3條件

桃園分署雙11拍賣會　拍得859萬8,700元

煙火+無人機！3千人湧入甲仙創紀錄

桃園農產月曆發表　四場活動「限量」兌換

配合桃園捷綠線施工　八德介壽路車道調整

桃園「南洋美食節創意市集」　展現異國特色

女騎士闖紅燈差點與計程車發生車禍強辯「綠燈」行駛

屏東紅豆嚴重災損　農業部公告救助了

假投資詐騙案佔7成4　里港分局長籲勿上當

日月潭自行車嘉年華吸2500國內外車友

南投美術館及表演藝術中心估37億蓋5年

更多熱門

相關新聞

即／台南警開6槍逮3車手　車上留2彈孔

即／台南警開6槍逮3車手　車上留2彈孔

台南市警六分局灣裡所所長劉紘鉪帶，率員緝捕疑詐欺車手，車手駕車竄逃，警網從南區追緝至永華路一段、永華一街路口，該3名疑似車手男子拒捕，劉員等開6槍示警制止，緝獲3名涉案人，車手所駕車上被打中2槍，留下2個彈孔，警方已將3人帶回六分局深入調查釐清案情中。

最高檢2025年公益桌曆　預購熱烈加印2千本

最高檢2025年公益桌曆　預購熱烈加印2千本

新莊警宣導反詐　今年已抓265車手阻詐1億

新莊警宣導反詐　今年已抓265車手阻詐1億

中研院澄清「糖尿病新藥詐騙文」挨批消極　立委：官網沒什麼人看

中研院澄清「糖尿病新藥詐騙文」挨批消極　立委：官網沒什麼人看

澳門男來台2天被逮！當車手收30萬被逮

澳門男來台2天被逮！當車手收30萬被逮

關鍵字：

南投地檢署廣播電台反詐騙民法成年18歲賠償金車手

讀者迴響

熱門新聞

3萬股東要哭了！這檔電子股確定下市「股票變壁紙」

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

天兔颱風最快周四海陸警報齊發　東北季風接力「一圖看降雨熱區」

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

雲林某國小家長闖校園！「揍男童腹部一拳」害血尿

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！日網歪樓：是男的都忍不住

《全明星4》爆隊內戀！

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

台中「猛鬼樂園」藏女屍　傳斷軌雲霄飛車60死

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

越野車闖珠海體育中心亂撞　人群傷亡畫面曝

天兔颱風最新預測「1路徑直接襲台」　粉專示警：3地多注意

更多

最夯影音

更多

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面