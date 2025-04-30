榮欣志工不分年齡！　雲林榮服處開辦訓練提升志工專業

▲雲林榮服處為提供榮民多元化、全方位的服務，於日前辦理114年度志工特殊教育訓練。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

「歡喜做、甘願受」是志工的服務的精神與熱忱，也是雲林縣榮服處榮欣志工願意無私奉獻和默默付出最佳的寫照。為提供榮民多元化、全方位的服務，於日前辦理114年度志工特殊教育訓練，邀請長榮大學諮商中心主任曾琳雲講授課程，加強志工對志願服務的正確認知，與會志工們均表示獲益良多。

訓練課程由榮服處副處長蔡榮源主持，蔡榮源表示，訓練主要目的是要培訓志工對當前社會福利及資源的瞭解及運用，並對榮服處照顧榮民工作有所認識，以提供榮民周延的服務，榮欣志工在獲得完整的訓練後，取得輔導會給予榮欣志工服務證，可提供榮民更完善的服務品質，讓榮民受到更好的照顧。

但由於志工年齡較年長，特別說明樂齡服務是因應人口結構改變的主流，尤其現今社會在高齡化及少子化的衝擊之下，「初老服務老老」成為時代趨勢，期望讓更多的人加入榮欣志工服務榮民，提供榮民更優質的服務。課程中曾琳雲教授對長期照顧及社會福利進行說明，以淺顯易懂的方式讓與會志工了解長照政策的目的及內涵，彼此交換經驗強化志工專業知能。

雲林榮服處處長姚辰蕙指出，榮欣志工以年長、獨居或弱勢家庭的協助為主，確實辛苦；感謝志工夥伴們的愛心、熱忱及不求回報的付出，也希望透過樂齡長青志工理念之推廣，提供一個不一樣的社會服務方式，讓從工作崗位退休的長輩，由投入志願服務得到心靈上的滿足與充實。

▲榮欣志工以年長、獨居或弱勢家庭的協助為主，也希望透過樂齡長青志工理念之推廣，讓從工作崗位退休的長輩，由投入志願服務得到心靈上的滿足與充實。（圖／記者游瓊華翻攝）