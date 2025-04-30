催淚！罷免宣傳片第十彈　感謝女性志工勇敢挺身而出「保護台灣」

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼，日前上百位台灣影視工作者響應大罷免行動，發起「Taiwan Action影片計畫」，透過影片喊話以罷免不適任藍白民代為目標，引起極大討論。今（30日）推出罷免宣傳片第10彈，藉由罷團女性志工所遭遇的威脅，帶出她們家人的憂心與不捨，「她們，很勇敢」不是因為有後盾，而是明知道沒有，還是選擇挺身而出，她們拿下口罩脫掉帽子，是為了給大家勇氣，現在，輪到大家成為她們的後盾，宣傳片尾強調「謝謝妳們，保護著我們的母親 台灣」。

「Taiwan Action影片計畫」今日推出第10部罷免宣傳影片，以《台灣女人篇》為題，影片先是播放一幕幕女性罷團志工走上街頭連署所遭遇的威脅與批評攻擊，志工琪琪則脫下口罩表示「其實我和所有志工一樣心裡充滿恐懼，在所有的公開場合一定都是戴著帽子口罩，但是當我們跟民眾近距離接觸時，我卻發現他們也擔心站出來連署會影響到自己的家人，所以只有我們先勇敢起來，支持我們的民眾，才有辦法勇敢」。

▼Taiwan Action影片計畫推出罷免宣傳片。（圖／翻攝自YouTube／Taiwan Action影片計畫，下同）

她們的家人也藉著影片吐露心聲，志工琪琪的母親表示「我是琪琪的媽媽，她的個性比較沒有自信，跨出一步是件很困難的事，但她現在很勇敢，媽媽想跟妳說，妳為台灣做了一件最棒的事，妳是我的驕傲，真的很感謝妳」。

另一位志工LuLu的兒子也透露「我也會擔心媽媽會被打被欺負，媽媽我是恩恩，我希望可以趕快長大，想要當立委，最好是可以選總統，就可以保護媽媽」。

最後，宣傳片尾強調，「謝謝妳們，保護著我們的母親 台灣」。

另外，Taiwan Action公民罷免影片計畫表示，四月30日早上9點將推出朱詩倩導演的「台灣女人篇」。自從大罷免行動匯聚成河，罷免團體中極高比例的女性成員，在街頭第一線承擔了各種惡意的攻擊挑釁。如此堅強的勇氣究竟從何而來？片中透過志工的母親與兒子，讓觀眾聽到了最讓人動容的心聲：正是為了保護自己最親密的家人，才讓這些女性志工不畏強權挺身而出，以她們一點一滴的行動，守護我們共同的母親：台灣。

年初楊力州因國民黨凍刪預算而號召影視工作者拍攝罷免影片，家中收到恐嚇威脅訊息，身為母親的導演朱詩倩也曾感到害怕，她表示「倒不是擔心自己，而是很擔心小孩的安全，會覺得如果我小孩遇到什麼事情，我一定會很後悔我做的這件事情。那時候力州也問我要不要選擇不要參與，我當下馬上心想，我不能這樣害怕，因為我這樣的恐懼，其實會讓我的孩子以後身陷更大的恐懼，所以就決定我們一定要一起戰鬥到底」。

朱詩倩表示，許多女性長期被噤聲很久，如今卻願意默默站出來，到志工團裡幫忙舉牌、折文宣品，請陌生路人簽連署，都是出於一種保護家人的心情，因此更加展現出毅力、勇氣和行動力，甚至可以冷靜且溫柔地去對待對她們不友善的人，而她們的勇敢站出來又影響到更多的人願意加入。而許多人可能因罷免立場而在平日親友圈中被疏遠，反而在志工群中得到釋放。

朱詩倩強調，「我們其實都不是來交朋友的，我們都是在做一件我覺得我可以做到，而若不做我以後會後悔的一件事情，所以那種真實的革命情感，比來交朋友的那種心情還強很多，所以我反而覺得大家在家庭裡那種不能說出口的悶，都會在志工群得到舒壓」。