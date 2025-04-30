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樂齡「凰金遊程」已23條路線獲標章　今北車設攤祭優惠

▲▼今於台北車站舉辦「凰金遊程GOLDEN YEARS ＋ 旅行生活分享日」發表會。（圖／記者周湘芸攝）

▲「凰金遊程GOLDEN YEARS ＋ 旅行生活分享日」發表會今日於台北車站舉辦。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

交通部觀光署去年起推動適合樂齡且經認證的「凰金遊程」，目前已有23條路線獲得標章，今日於台北車站舉辦「凰金遊程GOLDEN YEARS ＋ 旅行生活分享日」發表會，並販售優惠旅遊產品。活動中也邀請「凰金樂齡大使」周丹薇與鮑正芳分享體驗心得，鼓勵長者走出戶外旅行。

觀光署邀集20家通過凰金遊程認證的旅行社及其合作夥伴，於台北車站展示並販售各種優惠旅遊產品，吸引不少長者選購。今天活動現場也邀請周丹薇與鮑正芳分享旅遊心得。周丹薇表示她充滿活力的祕訣就是「旅行」，而鮑正芳則鼓勵樂齡族群走出戶外。

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觀光署副署長黃荷婷表示，凰金遊程路線多元，旅行社透過踩線設計，最重要是了解樂齡族的需求，從1日遊到玩7天都可以。觀光署去年5月提供認證標章，希望透過指標提醒旅行業安排符合標準遊程，也希望精準客群行銷，讓旅客安心來玩。

她也說，因應全球興起的銀髮商機，觀光署將持續協助旅行業者規劃行程參與凰金遊程認證，從國旅市場推動到國際市場，也希望這樣的產品能吸引國際旅客，協助業者提升產品競爭力，擴大多角化經營觸角。

▲▼今於台北車站舉辦「凰金遊程GOLDEN YEARS ＋ 旅行生活分享日」發表會。（圖／記者周湘芸攝）

▲今於台北車站舉辦「凰金遊程GOLDEN YEARS ＋ 旅行生活分享日」發表會。（圖／記者周湘芸攝）

觀光署指出，「凰金（GOLDEN YEARS）」遊程認證制度是觀光署專為樂齡族群量身打造的旅遊品質標章，透過「食、宿、遊、購、行」五大基準指標及精心設計遊程審核機制，帶領旅行業者打造專屬樂齡族群的「慢遊慢玩」旅行方案，為樂齡族群量身定製旅遊體驗。

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