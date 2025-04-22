　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中違法暑訓營「地下園長」掐脖壓制6歲童　判4月不得易科

▲▼獨／台中爆地下園長虐6歲童「捏脖壓地」　家長驚：不只1例。（圖／記者許權毅攝）

▲慈興講堂去年傳出一名吳姓志工動手壓制男童，吳男近日遭判刑4月。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中一間宗教團體附屬教育機構「慈興講堂」去年傳出虐童案，一名吳姓志工只因為6歲男童太慢進教室，竟以手將孩子捏脖壓制在地。地院認為，吳男教育手段造成兒童受傷，有違比例原則，審酌檢方具體求刑4月允當，依成年人故意對兒童犯傷害罪判4月，不可易科罰金。

回顧該案，男童母親向《ETtoday新聞雲》投訴，該校是慈興文教基金會附設的國小先修補習班（違法招生），當時孩子去上小一先修班，回家後起身時需要特別出力，且脖子疼痛、呼吸不順。追問才得知孩子在學校遭「園長」捏脖，原因是上課時間還未進教室。孩子的雙胞胎哥哥也指證，「當下看到弟弟想去救他，但是我不敢。」經驗傷，頸部大動脈處有挫傷。

▲▼男童家屬當時向《ETtoday新聞雲》投訴。（圖／記者許權毅攝）

家長前往調閱監視器，卻越看越生氣，因為監視器拍下，該名園長（其實只是志工）掐捏脖子後，竟將男童壓制在地2次，用力控制，待孩子起身後，又反折手部，如同壓制壞人，最後還把孩子帶到樓梯口，強拉耳朵，要求孩子罰站1小時。

家長邊看邊哭地說，不懂該名被孩子、老師們稱呼為「園長」的人到底是誰？為何從頭到尾不知道這號人物，卻可以對待孩子如此殘忍，要如此蹂躪孩子，且不是教師，卻還能莫名來管理孩子們。

慈興當時回應，該名吳姓志工曾在其他地區幼兒園擔任過園長，現在已經退休，以志工身分來提供服務協助約2周，所以其他孩子、老師用「園長」來尊稱他。不明白吳男為何有此舉動，同樣很難過，配合警方調查，禁止吳進入機構。

▲男童被虐待後，家屬前往調閱監視器，才發現真相。（圖／記者許權毅翻攝）

案件進入地院審理，檢方認為吳男是志工，當時男童為暑期活動生，吳男行為涉犯傷害罪，依兒少法得加重刑期，具體求刑4月。

台中地院審酌，吳男為成年人，竟因學生管教細故傷害兒童，況且採暴力壓制方式教育手段，造成兒童受傷，無故於管教，甚至造成兒童幼小心靈受創，有違比例原則，實有不該，考量男童母親無和解意願等，檢方具體求處4月刑期允當，依法判處4月徒刑，不得易科罰金。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 0321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃園女師性侵小六童9次懷孕生子　現身高院上訴
TOYOTA全新「跨界中型休旅」！空間更勝RAV4
主廚現身！夜市「料理鼠王」叼走透抽　網嚇壞：很老練
逆向駕車撞康橋車隊「罰鍰僅600」　交通部：涉危險駕駛將扣照
冷氣工撿東西逆撞康橋車隊　行前苦練8次...躲不過危險駕駛
「我是中日超友好的好國民」　飯糰女房東：帶來無限商機
快訊／撞康橋學生！　肇事冷氣工到案了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

家寧妹拎20萬香奈兒包應訊　律師直言「太瞎了」！　

桃園女師性侵小六童9次懷孕生子　不服重判17年6月現身高院上訴

中捷隨機砍人明二審宣判！洪淨下跪求和解　傷者父：噁心8點檔

嘉義行員掩護詐團！多次協助車手領取洗錢款項　遭羈押禁見

快訊／連任慘被打！芳苑農會理事長遭球棒攻擊　黑衣人亮槍恐嚇

冷氣工撿東西逆撞康橋車隊　行前苦練8次...躲不過危險駕駛

「我是中日超友好的好國民」　飯糰店女房東：我也帶來無限商機

快訊／撞康橋學生釀8傷！肇事冷氣工一度失聯　稍早到案了

快訊／綠營頻傳共諜！吳尚雨諮議滲透總統府潛伏...遭延押2個月

快訊／黃呂錦茹涉「幽靈連署」無保請回　北檢提抗告

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

【泰格與雪兒】太簡了吧

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

侯佩岑跟陳德容同組　得知後愣住「表情微妙」

「樋口飯糰」不搬了！原地對抗惡房東　「要證明台灣是講法律的地方」

Darren墨爾本開珍奶店　「月租金37萬台幣」

家寧妹拎20萬香奈兒包應訊　律師直言「太瞎了」！　

桃園女師性侵小六童9次懷孕生子　不服重判17年6月現身高院上訴

中捷隨機砍人明二審宣判！洪淨下跪求和解　傷者父：噁心8點檔

嘉義行員掩護詐團！多次協助車手領取洗錢款項　遭羈押禁見

快訊／連任慘被打！芳苑農會理事長遭球棒攻擊　黑衣人亮槍恐嚇

冷氣工撿東西逆撞康橋車隊　行前苦練8次...躲不過危險駕駛

「我是中日超友好的好國民」　飯糰店女房東：我也帶來無限商機

快訊／撞康橋學生釀8傷！肇事冷氣工一度失聯　稍早到案了

快訊／綠營頻傳共諜！吳尚雨諮議滲透總統府潛伏...遭延押2個月

快訊／黃呂錦茹涉「幽靈連署」無保請回　北檢提抗告

台男遊泰遇襲　路邊滑手機「遭棍棒毆頭」爆血！離譜畫面曝

家寧妹拎20萬香奈兒包應訊　律師直言「太瞎了」！　

圓夢列車駛入台西新興國小　偏鄉教育點亮夢想之光

HOYA BIT交易所推「投資地球挑戰」4任務　新戶輸入「esg」爽拿 5 萬+ 綠點

「青少年財務健康基礎大調查」出爐　北富銀揭3大關鍵發現

北捷車廂1情況！乘客抱怨「沒水準」　全場爆共鳴：太自私

黃呂錦茹無保請回！北檢抗告　國民黨：沒實質證據還要聲押伺候

桃園女師性侵小六童9次懷孕生子　不服重判17年6月現身高院上訴

遊戲規則不利於「反罷」　轉守為攻才能制霸！

藥妝集團攜手消費者抵銷4,000噸碳排放　從日常實踐永續

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

社會熱門新聞

即／康橋成年禮嚴重車禍！7學生遭撞1人重傷

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

黃子佼再被查出藏12少女「586部性影像」　併高院審理

挨批是「飯糰店惡房東」！女房東落淚道歉了

飯糰店女房東現身了！還原「砸店始末」

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

「車突然衝來閃不掉」！賈永婕兒也在康橋車隊

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

即／肇事瞬間曝！駕駛逆向撞康橋學校環島車隊

家寧獨自對全台3鞠躬！爸媽妹交保拖過夜「躲廁所8分鐘」

即／康橋16歲學生昏迷指數3　頭部重創有生命危險

家寧全家涉高額逃漏稅　律師曝「新北地檢是玩真的」

房東道歉落淚了！　樋口飯糰老闆娘回應：她講她的

家人不諒解、朋友傳訊笑她！飯糰店女房東哭了

更多熱門

相關新聞

100變200元！台中35萬份物調券限量發放

100變200元！台中35萬份物調券限量發放

台中市政府宣布，今年第一波物調券活動即將於5月2日至4日開跑，包括台中的市場、夜市攤販集中區、商圈及產業故事館發展協會的會員店家等107處場域，用現金100元，兌換200元物調券，再次將百元放大變雙倍，預計將發放35萬張物調券，民眾朋友可以「花得少、賺更多」。

5煞台中綁人勒贖400萬　肉票也遭收押原因曝

5煞台中綁人勒贖400萬　肉票也遭收押原因曝

悍婦騎車放火燒8地　更一審減刑

悍婦騎車放火燒8地　更一審減刑

女騎士撞上發情黑狗雙亡　飼主切割被打臉

女騎士撞上發情黑狗雙亡　飼主切割被打臉

台中私校公民考題偏袒綠　市府回應了

台中私校公民考題偏袒綠　市府回應了

關鍵字：

台中慈興講堂壓制動手男童園長志工

讀者迴響

熱門新聞

即／康橋成年禮嚴重車禍！7學生遭撞1人重傷

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

快訊／威力彩20億得主現身　50歲福態男靠神奇夢境1注獨得

黃子佼再被查出藏12少女「586部性影像」　併高院審理

挨批是「飯糰店惡房東」！女房東落淚道歉了

新竹科技廠員工旅遊4死　運安會調查：遊覽車駕駛睡眠不足釀禍

台IG網紅迪士尼穿「仙度瑞拉」打光拍照挨批：以為大陸人

紐西蘭牛乳1公升38元　「零關稅來台」賣96元

飯糰店女房東現身了！還原「砸店始末」

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

「車突然衝來閃不掉」！賈永婕兒也在康橋車隊

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

即／肇事瞬間曝！駕駛逆向撞康橋學校環島車隊

家寧獨自對全台3鞠躬！爸媽妹交保拖過夜「躲廁所8分鐘」

更多

最夯影音

更多

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面