台中違法暑訓營「地下園長」掐脖壓制6歲童　判4月不得易科

▲慈興講堂去年傳出一名吳姓志工動手壓制男童，吳男近日遭判刑4月。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一間宗教團體附屬教育機構「慈興講堂」去年傳出虐童案，一名吳姓志工只因為6歲男童太慢進教室，竟以手將孩子捏脖壓制在地。地院認為，吳男教育手段造成兒童受傷，有違比例原則，審酌檢方具體求刑4月允當，依成年人故意對兒童犯傷害罪判4月，不可易科罰金。

回顧該案，男童母親向《ETtoday新聞雲》投訴，該校是慈興文教基金會附設的國小先修補習班（違法招生），當時孩子去上小一先修班，回家後起身時需要特別出力，且脖子疼痛、呼吸不順。追問才得知孩子在學校遭「園長」捏脖，原因是上課時間還未進教室。孩子的雙胞胎哥哥也指證，「當下看到弟弟想去救他，但是我不敢。」經驗傷，頸部大動脈處有挫傷。

▲▼男童家屬當時向《ETtoday新聞雲》投訴。（圖／記者許權毅攝）



家長前往調閱監視器，卻越看越生氣，因為監視器拍下，該名園長（其實只是志工）掐捏脖子後，竟將男童壓制在地2次，用力控制，待孩子起身後，又反折手部，如同壓制壞人，最後還把孩子帶到樓梯口，強拉耳朵，要求孩子罰站1小時。

家長邊看邊哭地說，不懂該名被孩子、老師們稱呼為「園長」的人到底是誰？為何從頭到尾不知道這號人物，卻可以對待孩子如此殘忍，要如此蹂躪孩子，且不是教師，卻還能莫名來管理孩子們。

慈興當時回應，該名吳姓志工曾在其他地區幼兒園擔任過園長，現在已經退休，以志工身分來提供服務協助約2周，所以其他孩子、老師用「園長」來尊稱他。不明白吳男為何有此舉動，同樣很難過，配合警方調查，禁止吳進入機構。

▲男童被虐待後，家屬前往調閱監視器，才發現真相。（圖／記者許權毅翻攝）



案件進入地院審理，檢方認為吳男是志工，當時男童為暑期活動生，吳男行為涉犯傷害罪，依兒少法得加重刑期，具體求刑4月。

台中地院審酌，吳男為成年人，竟因學生管教細故傷害兒童，況且採暴力壓制方式教育手段，造成兒童受傷，無故於管教，甚至造成兒童幼小心靈受創，有違比例原則，實有不該，考量男童母親無和解意願等，檢方具體求處4月刑期允當，依法判處4月徒刑，不得易科罰金。