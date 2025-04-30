　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

地震頻仍、汛期將屆　埔里鎮辦理社區災害防救志工隊演訓

▲埔里鎮公所辦理災害防救志工隊演訓。。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

▲埔里鎮公所辦理災害防救志工隊演訓。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

近來地震頻繁，加上5月起將陸續進入梅雨、颱風季節，鑑於2年前卡努颱風重創家園，埔里鎮近山易生土石流等坡地災害的慈恩、枇杷、蜈蚣、良善、一新、珠仔山、桃米等社區，以及市區人密集的東門、北門、五十甲、梅仔腳社區，日前成立「災害防救志工隊」，投入防救災工作、提升民眾防災意識。

枇杷里慈恩社區、水頭里良善社區於26日舉辦災害防救志工演練，模擬颱風、土石流災害發生時，居民進行疏散避難，目標是在官方、民間通力合作下，於1個小時內於社區活動中心或集會所完成收容安置場所開設和運作；救災志工透過詳細編組及場域、動線規劃，從災情通報、疏散避難民眾登記、人員引導、輕傷安全救護，還有進一步的安置照顧、物資管理、心靈撫慰、廚膳作業及環境復原都有專人負責，並實地搭設隔屏、福慧床等設施，讓災民儘快獲得最佳照顧。

▲埔里鎮公所辦理災害防救志工隊演訓。。（圖／埔里鎮公所提供）

▲埔里鎮公所辦理災害防救志工隊演訓。。（圖／埔里鎮公所提供）

相關救災物資一字排開，其中有3個非常顯眼的黃色「登機箱」，其中整齊擺放收容安置場所必須的各式指引布條、相關登記紙本、文具、口罩、簡易急救包等；鎮公所社會課長蘇麗雯說明，此為今年度新添的「避難收容整備箱」，一旦災害發生、啟動收容安置作業，立即能派上用場，讓承辦人員一拖就走。

▲埔里鎮公所辦理災害防救志工隊演訓。。（圖／埔里鎮公所提供）

鎮公所指出，今年縣府社會及勞動局社會救助科特別申請公益彩券盈餘分配基金補助，協助社區辦理災害防救志工訓練，包括10場次的收容安置場所開設實務演練，所方也配合舉辦2場災害防救專題講座，以及心肺復甦術CPR、自動體外心臟電擊去顫器AED操作等急救訓練；鎮長廖志城表示，未來希望全鎮33里、38個社區都有專屬的災害防救志工隊，縣議員陳宜君、吳國昌、蘇昱誠等則建議將學校納入大型災害的疏散避難場所，共同進行演練，以備不時之需。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 3292 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊丞琳怒斥造謠！　Makiyo再冷回3字
川普不喜歡！白宮：亞馬遜的關稅價格聲明「充滿敵意」
大樂透1億一注獨得！
獨／母女遭詐千萬雙亡！奪命車手喊皮膚過敏想交保

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

地震頻仍、汛期將屆　埔里鎮辦理社區災害防救志工隊演訓

114年法務部調查局調查人員特考　即日至5／8網路報名

台灣韌性龍眼樹串聯日本奇蹟一本松　立委游顥促台日防災教育合作

台中警長力推原鄉防詐　親上警廣宣導打詐第二集

落實寵物管理！防動物釀禍護行車安全 東勢警籲飼主善盡責任

後壁國中懸絲偶戲七連霸全國賽奪特優　黃偉哲：孩子們讓台南發光

新版財劃法重創南市財政　黃偉哲：該爭要爭也要開源節流

防汛超前部署！　台南消防第六大隊動員實兵演練

桃園南洋美食節5／25登場　還有短影音+創意野餐佈置比賽

捷運桃園長庚線啟動　市府團隊16公里全線踏勘

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

小朋友邊盪鞦韆邊唱超ㄎ一ㄤ童謠：阿嬤的內褲360度

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

【也有不會的舞？】卡加布列島考倒 #李多慧 了XD

「我的錢還要你管？」 台中嬤堅領錢400萬險被騙

【極限拉扯】阿金與妹子短裙攻防戰！主人淡定救援

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

地震頻仍、汛期將屆　埔里鎮辦理社區災害防救志工隊演訓

114年法務部調查局調查人員特考　即日至5／8網路報名

台灣韌性龍眼樹串聯日本奇蹟一本松　立委游顥促台日防災教育合作

台中警長力推原鄉防詐　親上警廣宣導打詐第二集

落實寵物管理！防動物釀禍護行車安全 東勢警籲飼主善盡責任

後壁國中懸絲偶戲七連霸全國賽奪特優　黃偉哲：孩子們讓台南發光

新版財劃法重創南市財政　黃偉哲：該爭要爭也要開源節流

防汛超前部署！　台南消防第六大隊動員實兵演練

桃園南洋美食節5／25登場　還有短影音+創意野餐佈置比賽

捷運桃園長庚線啟動　市府團隊16公里全線踏勘

快訊／亞馬遜澄清「不會標註關稅價格」　美商務部長：好的決定

陸女老闆遭活活砍死！生前拒工傷賠償　嗆員工：要錢沒有要命一條

《星漢》女星遭疑轉賣禮物「反告粉絲」　網見鐵粉道歉怒：災難公關

綜所稅「報扶養」親屬規定一文看　財部教戰4關鍵

國際火線／「魔童」川普鬧地球滿百日：世界翻轉中！

免跑南部！台北就有「粉紅花瀑布」超浪漫　3處石斛蘭秘境一次看

地震頻仍、汛期將屆　埔里鎮辦理社區災害防救志工隊演訓

3歲童被遺忘在車內10小時...熱到脫水慘死！家人開車門才發現

被指控礦稅敲詐！　傅崐萁怒轟民進黨「為大罷免潑髒水」

地方熱門新聞

立委游顥促台日合作推動韌性龍眼樹教育園區

減輕稅務壓力　符4大類之一享長照特別扣除額

捷運桃園長庚線啟動　市府16公里全線踏勘

114年法務部調查局調查人員特考　即日至5/8網路報名

台中警長力推原鄉防詐　親上警廣宣導打詐第二集

埔里鎮辦理社區災害防救志工隊演訓

後壁國中懸絲偶戲七連霸全國賽奪特優讓台南發光

高雄1.3萬路樹倒　花媽：心淌血

新版財劃法重創南市財政黃偉哲：該爭要爭也要開源節流

防汛超前部署！台南消防第六大隊動員實兵演練

王育敏爭取梅山、中埔電纜地下化近億經費

防寵物釀禍護行車安全 東勢警籲飼主善盡責任

台東警偵破毒品案！　還查獲槍彈

白沙屯媽祖進香估逾32萬香燈腳湧入　北港警擴大交管

更多熱門

相關新聞

1號颱風「蝴蝶」可能生成　模擬北轉路徑曝

1號颱風「蝴蝶」可能生成　模擬北轉路徑曝

今年第一個颱風「蝴蝶」是否可能生成？對此，中央氣象署預報員張承傳表示，可能生成颱風，也可能沒有，不確定性比較大，還要再觀察。而氣象專家吳德榮也分享最新歐美模式系集模擬圖。

「1號颱風」恐生成　模擬路徑曝

「1號颱風」恐生成　模擬路徑曝

南方熱帶擾動可能成今年首颱　氣象署：不確定性大

南方熱帶擾動可能成今年首颱　氣象署：不確定性大

日網瘋傳「426東京大地震」　專家分析對台影響！

日網瘋傳「426東京大地震」　專家分析對台影響！

「地下園長」掐脖壓制6歲童　判刑4月

「地下園長」掐脖壓制6歲童　判刑4月

關鍵字：

災害防救颱風土石流志工

讀者迴響

熱門新聞

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

S媽痛失大S肝腸寸斷！　

Makiyo重提「13年前醉毆運將風波」　認了：像被社會判死刑

專家鑑定：剴剴全身42處虐傷

索馬利亞30日起禁台灣護照入境　外交部嚴正抗議

3姊妹祭拜父親「燒金紙突爆炸」！全遭炸死

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊

33歲抗癌網紅「小楊哥」離世

遭楊丞琳駁「紅了就不認人」　Makiyo再發聲

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」陸網：足以證明為人

青鳥購物突爆嗆陸客「滾回你中國」　警超無奈

卡140萬商品不出貨「YouTuber驚傳過世」

台東罷團收7古人連署　網驚：筆跡全相同

逆子菜刀剁下媽媽頭顱　一審判刑17年

更多

最夯影音

更多

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

小朋友邊盪鞦韆邊唱超ㄎ一ㄤ童謠：阿嬤的內褲360度

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面