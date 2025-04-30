地震頻仍、汛期將屆　埔里鎮辦理社區災害防救志工隊演訓

▲埔里鎮公所辦理災害防救志工隊演訓。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

近來地震頻繁，加上5月起將陸續進入梅雨、颱風季節，鑑於2年前卡努颱風重創家園，埔里鎮近山易生土石流等坡地災害的慈恩、枇杷、蜈蚣、良善、一新、珠仔山、桃米等社區，以及市區人密集的東門、北門、五十甲、梅仔腳社區，日前成立「災害防救志工隊」，投入防救災工作、提升民眾防災意識。

枇杷里慈恩社區、水頭里良善社區於26日舉辦災害防救志工演練，模擬颱風、土石流災害發生時，居民進行疏散避難，目標是在官方、民間通力合作下，於1個小時內於社區活動中心或集會所完成收容安置場所開設和運作；救災志工透過詳細編組及場域、動線規劃，從災情通報、疏散避難民眾登記、人員引導、輕傷安全救護，還有進一步的安置照顧、物資管理、心靈撫慰、廚膳作業及環境復原都有專人負責，並實地搭設隔屏、福慧床等設施，讓災民儘快獲得最佳照顧。

相關救災物資一字排開，其中有3個非常顯眼的黃色「登機箱」，其中整齊擺放收容安置場所必須的各式指引布條、相關登記紙本、文具、口罩、簡易急救包等；鎮公所社會課長蘇麗雯說明，此為今年度新添的「避難收容整備箱」，一旦災害發生、啟動收容安置作業，立即能派上用場，讓承辦人員一拖就走。

鎮公所指出，今年縣府社會及勞動局社會救助科特別申請公益彩券盈餘分配基金補助，協助社區辦理災害防救志工訓練，包括10場次的收容安置場所開設實務演練，所方也配合舉辦2場災害防救專題講座，以及心肺復甦術CPR、自動體外心臟電擊去顫器AED操作等急救訓練；鎮長廖志城表示，未來希望全鎮33里、38個社區都有專屬的災害防救志工隊，縣議員陳宜君、吳國昌、蘇昱誠等則建議將學校納入大型災害的疏散避難場所，共同進行演練，以備不時之需。