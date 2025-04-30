　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

北京應對關稅戰底氣？　學者曝「民族主義」是重要關鍵

▲▼20250430 「美國川普總統百日新政的影響與展望」座談會，嚴震生、邱達生、馬振坤、張登及。（圖／記者陳冠宇攝）。（圖／記者陳冠宇攝）

▲台大政治系教授張登及。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

中美關稅戰前景未明，大陸則持續「不跪」、「奉陪到底」的態度。學者認為，讓大陸如此有底氣，來自於多項因素，其中美國總統川普必須面對民意與在野黨等壓力，然而北京方面卻無此顧慮；同時，民族主義的調動，確實也支持了大陸國家主席習近平的底氣。

國立政治大學國際關係研究中心今（30）日舉行 「美國川普總統百日新政的影響與展望」座談會，政大東亞所特聘教授兼國關中心主任王信賢、台大政治系教授張登及等學者與會。

在美國宣布一系列關稅之後，大陸官方的反應頗為強勢，外界好奇，北京究竟有何底氣？張登及以四點說明，第一，中方始終認為，相較其他國家，大陸有體制優勢，即便外部高風險造成內部經濟動蕩，但是其內控相當嚴格，因此不太容易擴散成全社會對政權的壓力。

第二，大陸的經濟與金融制度較特殊，例如人民幣還無法完全對外自由兌換，此外，國內儲蓄率特別高，這對大陸來說或許還有餘裕能調動國內消費來刺激內循環，以進行彌補。

第三，許多中方學者認為，每次面臨外部強大壓力時，就是以危機來促進改革的機遇，例如北京方面最近接見中外私營企業巨頭，企圖穩固對華投資信心，同時也還有適度寬鬆的超長期國債等財務政策、貨幣政策的改革空間。

最後是「川普的任期」，張登及解釋，一來，川普2028年應不太容易再連任；二來，2026年將進行期中選舉，萬一民主黨變成美國國會多數，就會掣肘川普。這使中方認為，短期先撐一下，甚至還能賺取國際負責任大國的形象。

▲▼20250430 「美國川普總統百日新政的影響與展望」座談會，嚴震生、邱達生、馬振坤、張登及。（圖／記者陳冠宇攝）。

▲政大東亞所特聘教授兼國關中心主任王信賢。（圖／記者陳冠宇攝）。

對此問題，王信賢則說，從第一任貿易戰開打，中共就定位為持久戰，至今已經準備七年，也做了最壞打算，並盤點手中工具。

此外，王信賢提到，川普必須面對許多體制上因素，包括民調、資本家（特別是川普金主），還必須面對在野黨，甚至是黨內不同聲音，以及媒體輿論，而這些因素北京都不需要面對。

在內部方面，王信賢說，民族主義的調動確實支持習近平有這樣的底氣，宣傳系統也順勢轉移內部輿論對經濟的批評。

王信賢認為，短期之內大陸還挺得住，但長期來講對中國的傷害很大，美國如果可以拉長關稅戰的話，可能會收到一些效果，但是重點在於美國的體制能不能讓川普撐過短期。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 3 8863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德澄清未下令35席連署都要過　與會人士還原：卓冠廷得意忘
一輩子沒繳過稅　她月薪3萬「1年出國4次」
台中一家3口失聯多日　親友上門赫見全陳屍屋內
野生李多慧搬家「真的受不了」被拍崩潰一幕！逃到東區：累死
快訊／00878開獎　配息縮水了
交往1個月！48歲劉曉憶證實「明年結婚」
全台3旅行社廢照！　名單曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

停滯性通膨恐衝擊美國！　大陸通縮疑慮亦延續

女陶俑手拉手當「好閨蜜」逾千年　陸爆紅古物引「真閨蜜」打卡朝聖

北京應對關稅戰底氣？　學者曝「民族主義」是重要關鍵

86歲男娶「小33歲已故兒的女友」　女兒暴怒拿斧頭狂砍家門

陸4點分析台「疑美論」　國台辦：如台灣價值被榨乾棋子變成棄子

86歲老翁與「兒子女友」再婚！親生女兒怒砸門揚言「護家產」

陸女45元投注中4千萬頭彩！忍到下班才去領　目標：先換套大房子

陸證實「定居證」是落戶過渡性證件　痛批民進黨混淆搞綠色恐怖

遼寧餐廳大火釀22死！　目擊者嚇：5分鐘內窗戶炸掉

賴清德民調下滑　陸國台辦：台灣民眾要的是經濟發展台海和平

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

小朋友邊盪鞦韆邊唱超ㄎ一ㄤ童謠：阿嬤的內褲360度

黑吃黑失敗找替死鬼！詐團10hrs活活虐死車手　全程直播給柬高層

「我的錢還要你管？」 台中嬤堅領錢400萬險被騙

稱「台灣人也是中國人」遭轟　 #連勝文 ：不聽民進黨的話就被鬥臭

停滯性通膨恐衝擊美國！　大陸通縮疑慮亦延續

女陶俑手拉手當「好閨蜜」逾千年　陸爆紅古物引「真閨蜜」打卡朝聖

北京應對關稅戰底氣？　學者曝「民族主義」是重要關鍵

86歲男娶「小33歲已故兒的女友」　女兒暴怒拿斧頭狂砍家門

陸4點分析台「疑美論」　國台辦：如台灣價值被榨乾棋子變成棄子

86歲老翁與「兒子女友」再婚！親生女兒怒砸門揚言「護家產」

陸女45元投注中4千萬頭彩！忍到下班才去領　目標：先換套大房子

陸證實「定居證」是落戶過渡性證件　痛批民進黨混淆搞綠色恐怖

遼寧餐廳大火釀22死！　目擊者嚇：5分鐘內窗戶炸掉

賴清德民調下滑　陸國台辦：台灣民眾要的是經濟發展台海和平

打造海線安全樂活宜居城市　立委丁學忠爭取中央經費挹注

4100億預算包含電價撥補　賴清德曝業者心聲：政府要穩定電價

ZEPRO RUN半程馬拉松5／4高雄開跑　150警力分段解封管制

金秀賢遭求償「大動作強硬開戰」！　5聲明曝光：追加提告爆料YTR

禽獸不如！性侵13歲少女致懷孕生女　等她長到11歲又連續淫辱3年

明年滑雪卡位要快！星宇航空攜手星野集團重磅升級　北海道、仙台雙線開賣一次滿足

搶攻母親節商機！總鋪師阿隆師「辦桌菜」　強勢參戰菜色曝光

停滯性通膨恐衝擊美國！　大陸通縮疑慮亦延續

美國對等關稅影響　長榮航空：密切觀察暑假客運需求

24歲啦啦隊女神痛揭遇恐怖情人！　「慘遭肢體暴力」：很難逃脫

大陸熱門新聞

33歲抗癌網紅「小楊哥」離世

3姊妹祭拜父親「燒金紙突爆炸」！全遭炸死

陸女老闆遭砍死！曾嗆員工：要錢沒有要命一條

等於打9折！台灣民眾也適用陸離境退稅　

少女被關廁所17天虐死！繼母判死、生父判5年

86歲男娶「小33歲已故兒女友」引女兒暴怒

「高潮針」爆紅！主打女性注射後更易高潮

2025首個「蛇年蛇月蛇日蛇時」來了

不跪！陸外交部發影片對美嗆聲 引法日經驗批：低頭如飲鴆止渴

遼寧餐廳大火釀22死！目擊者：窗戶炸掉

86歲老翁與「兒子女友」再婚！女兒砸門「護家產」

陸證實「定居證」是落戶臨時性過渡性證件

批台獨「一代不如一代」　蘇起轟賴「沒有李蔡素養」

遼寧飯店惡火奪22條生命 火舌二樓竄出...濃煙蔽整棟建築

更多熱門

相關新聞

民調：川普穩居共和黨首選　遠超范斯20%

民調：川普穩居共和黨首選　遠超范斯20%

美國總統川普上任百日之際，依據每日郵報與J.L. Partners市場調查公司發布的最新民調，川普將在2028年共和黨總統初選擊敗所有對手，且領先副總統范斯（J.D. Vance）20%。

川普就任100天投資清單　台灣、台積電入列

川普就任100天投資清單　台灣、台積電入列

川普戲稱「我想成為下任教宗」

川普戲稱「我想成為下任教宗」

雲品盛治仁談關稅「當成新一波疫情看待」　今年營運仍會優於去年

雲品盛治仁談關稅「當成新一波疫情看待」　今年營運仍會優於去年

遼寧餐廳大火釀22死！目擊者：窗戶炸掉

遼寧餐廳大火釀22死！目擊者：窗戶炸掉

關鍵字：

關稅戰貿易戰川普習近平民族主義

讀者迴響

熱門新聞

傑瑞米雷納憶事故：我已經死過了

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

烏克蘭女記者遭俄軍俘虜「眼球、大腦被挖出」！

廖峻中風7年「兒要錢才出現」！

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」陸網：足以證明為人

恐「下到發霉」梅雨鋒面　最新預測時間曝

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

他每天早餐麵包胖10公斤　改吃「這組合」瘦了血糖正常

專家鑑定：剴剴全身42處虐傷

S媽痛失大S肝腸寸斷！　

巴基斯坦：印度最快24小時動武

索馬利亞30日起禁台灣護照入境　外交部嚴正抗議

青鳥購物突爆嗆陸客「滾回你中國」　警超無奈

「小龍女」昆娜隱婚不倫！老公背景大有來頭

72歲廖峻去年悄離婚！　中風7年照顧者只見助理楊小姐

更多

最夯影音

更多

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面