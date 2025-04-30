北京應對關稅戰底氣？　學者曝「民族主義」是重要關鍵

▲台大政治系教授張登及。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

中美關稅戰前景未明，大陸則持續「不跪」、「奉陪到底」的態度。學者認為，讓大陸如此有底氣，來自於多項因素，其中美國總統川普必須面對民意與在野黨等壓力，然而北京方面卻無此顧慮；同時，民族主義的調動，確實也支持了大陸國家主席習近平的底氣。

國立政治大學國際關係研究中心今（30）日舉行 「美國川普總統百日新政的影響與展望」座談會，政大東亞所特聘教授兼國關中心主任王信賢、台大政治系教授張登及等學者與會。

在美國宣布一系列關稅之後，大陸官方的反應頗為強勢，外界好奇，北京究竟有何底氣？張登及以四點說明，第一，中方始終認為，相較其他國家，大陸有體制優勢，即便外部高風險造成內部經濟動蕩，但是其內控相當嚴格，因此不太容易擴散成全社會對政權的壓力。

第二，大陸的經濟與金融制度較特殊，例如人民幣還無法完全對外自由兌換，此外，國內儲蓄率特別高，這對大陸來說或許還有餘裕能調動國內消費來刺激內循環，以進行彌補。

第三，許多中方學者認為，每次面臨外部強大壓力時，就是以危機來促進改革的機遇，例如北京方面最近接見中外私營企業巨頭，企圖穩固對華投資信心，同時也還有適度寬鬆的超長期國債等財務政策、貨幣政策的改革空間。

最後是「川普的任期」，張登及解釋，一來，川普2028年應不太容易再連任；二來，2026年將進行期中選舉，萬一民主黨變成美國國會多數，就會掣肘川普。這使中方認為，短期先撐一下，甚至還能賺取國際負責任大國的形象。

▲政大東亞所特聘教授兼國關中心主任王信賢。（圖／記者陳冠宇攝）。

對此問題，王信賢則說，從第一任貿易戰開打，中共就定位為持久戰，至今已經準備七年，也做了最壞打算，並盤點手中工具。

此外，王信賢提到，川普必須面對許多體制上因素，包括民調、資本家（特別是川普金主），還必須面對在野黨，甚至是黨內不同聲音，以及媒體輿論，而這些因素北京都不需要面對。

在內部方面，王信賢說，民族主義的調動確實支持習近平有這樣的底氣，宣傳系統也順勢轉移內部輿論對經濟的批評。

王信賢認為，短期之內大陸還挺得住，但長期來講對中國的傷害很大，美國如果可以拉長關稅戰的話，可能會收到一些效果，但是重點在於美國的體制能不能讓川普撐過短期。