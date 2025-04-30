台海爆發代理人衝突？　學者警告「烏克蘭反轉」情境上演

▲國立台灣大學政治學系教授張登及。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

美國總統川普重返白宮之後，對台海議題的態度曖昧不明。有學者認為，於美國壯大經濟並恢復在印太的軍事絕對優勢之下，不能排除華府以台海代理人衝突去拖累大陸發展的可能性；而從戰略上，可能存在「季辛吉反轉」與「烏克蘭反轉」的想像。

國立政治大學國際關係研究中心今（30）日舉行 「美國川普總統百日新政的影響與展望」座談會，國立台灣大學政治學系教授張登及以「川普主義對華戰略與北京應對」為題進行分析。

張登及表示，川普政府的目標是遲滯中國增長，以恢復美國第一、美國至上，手段包括關稅制裁、科技管制，迫使各國加入對華經濟圍堵之多邊關稅同盟，並分擔防務與財政責任下的美國主導安全架構，進而壯大經濟以恢復美國軍事在印太的絕對優勢。

當擁有上述條件之後，美國實際上能夠進行一場有節制的、可控的區域（代理人）衝突，張登及以此拋出問題：除了進行經濟制壓，美國是否也可能以區域衝突去拖累中國大陸長期發展，以解決21世紀的大戰略問題？

張登及認為，「這個也是有可能的，雖然它的可能性排在最後面」，而在整個美國對華戰略目標裡面有一個重大關鍵，就是美俄關係正常化，所以希望盡速凍結俄烏衝突。

▲「美國川普總統百日新政的影響與展望」座談會。（圖／記者陳冠宇攝）

在問答環節時，張登及進一步解釋，在外交史上，列強雙方不正面對決，但選擇用代理人戰爭來達到長期戰略目的的案例非常多。他說，未來在南海和東海的中菲、中日問題，不太可能引發代理人衝突，因為這兩國有美國的條約保障。

所以，「台海是一個比較曖昧的地方、危險的地方」，張登及指出，如果在戰略上用代理人戰爭來大膽構思，存在著兩大反轉，第一是「季辛吉反轉」，美國首先要爭取俄羅斯站在美國這一邊，才能夠對大陸展開壓迫性更強的動作。

第二是「烏克蘭反轉」，張登及說，俄烏衝突讓俄羅斯陷入全球制裁與經濟困境，如果將來中國崛起、跟美國有嚴重對峙，是否也可能在台海地區出現擦槍走火的軍事意外，或是台灣政治局勢急轉直下，觸發烏克蘭反轉？

對此，張登及直言，川普雖然喜歡打牌，但不見得會打這張牌，除非到了非常嚴重的程度；但是，在政治危機之下，這個可能性不能排除。

至於北京方面，張登及分析，大陸現在要樹立負責大國的形象，所以仍把握和平的定力，不會立刻提出冒險激進的主張，進而把好的形勢弄壞，然而，在此過程中，大陸可以透過許多灰色地帶的活動，來充實其「應急預案」的準備。