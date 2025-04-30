基隆市府涉查戶政個資助藍營罷免　民進黨痛批：極嚴重舞弊

▲基隆市民政處長張淵翔（圖右）。（資料圖／記者郭世賢翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍營發動罷免綠委幽靈連署頻傳，累積近2千例，多個國民黨地方黨部遭搜索，國民黨26日動員數萬人上凱道集會「戰獨裁」。離譜的是，檢調近日查出，基隆市政府民政處長張淵翔涉查詢戶政系統，並提供資料協助藍營罷免民進黨議員鄭文婷、張之豪，而張淵翔也已坦承犯行，以40萬元交保。對此，民進黨今（30日）痛批，國民黨幽靈連署越查越臭，竟直接開戶政系統「偷個資」，這已經不是「考生抄答案」等級的作弊了，而是「直接串通助教偷考卷」的極嚴重舞弊。

基隆市政府民政處長張淵翔，涉嫌查詢戶政系統個人資料，協助罷免連署，遭基隆地檢署聲請羈押。法院表示，張淵翔犯罪嫌疑重大，考量坦承犯行，准以40萬元交保，並限制住居。法院表示，張淵翔經訊問後，坦承違反個人資料保護法及偽造文書犯行，犯罪嫌疑重大，雖有共犯尚未到案，有勾串共犯、證人之虞，考量張淵翔對犯行供承不諱，認無羈押的必要性，尚非不得以具保替代羈押的處分。

民進黨表示，國民黨大規模造假的幽靈連署案延燒全台，不但抄連署書偽造文書，甚至在負責把關查對的縣市政府選務系統，也安插自己人，內外串聯手作弊，在基隆，市府民政處長張淵翔是市長謝國樑愛將，也是基隆市選舉委員會總幹事，負責指揮公務員查對罷免資料的高官。

對於基隆市府涉罷免舞弊，民進黨批評，沒想到，張淵翔不但沒有謹守行政中立、依法行政，還幫忙國民黨違法作弊，他是管理戶政的處長，卻濫用職權，把人民隱私當作政治武器使用，涉嫌違法查詢戶政系統的個人資料，直接協助國民黨罷免議員的連署。經過檢調訊問後，已經坦承犯行，被法院裁定40萬元交保並限制住居。

檢調更查出，張淵翔曾加入國民黨基隆市黨部主委吳國勝設立的微信群組「勝之群組」，甚至在國民黨台南市黨部被搜索後，重組群組、刪除對話紀錄。

民進黨認為，明顯有滅證之嫌，這種從政府檔案中偷走人民個資的行為，已經不是「考生抄答案」等級的作弊了，而是「直接串通助教偷考卷」的極嚴重舞弊。這位「作弊助教」背景也不單純，他是前基隆市長張通榮的兒子，一路從里長、市議員做到處長，政商關係深厚。國民黨執政縣市中，還有多少個張淵翔？

此外，民進黨也提到，新北也一樣荒謬，涉嫌造假連署、遭法院羈押禁見的國民黨新北市黨部書記長陳貞容，竟然也是新北市選舉委員會「現任委員」，說白了，他就是那個發考卷的助教，不只幫自己人作弊，還可以偷偷改分數，決定誰能過關。

民進黨直言，更荒謬的是，新北市選委會的主委是市府秘書長邱敬斌，委員還包括國民黨2016年副總統候選人王如玄。整個查對系統，根本是國民黨自家人組的選務內閣，包山包海，自己人審自己人，難道侯友宜市長不用負責嗎？

民進黨說明，現在正是連署第二階段送件、查對的關鍵時刻，我們必須問：國民黨內還有多少像張淵翔、陳貞容這樣安插在縣市政府中的人員？這些人會不會故意刁難公民團體，或放水護航國民黨的罷免案？國民黨再多的奧步，也澆熄不了公民的怒火，這場造假騙局，不能讓它繼續蔓延，請大家站出來，完成連署、用力監督，一起用公民力量徹底終結國民黨的作弊文化。