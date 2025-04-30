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快訊／涉罷綠連署不實！姚富文、初文卿遭押抗告　高院裁定駁回

▲▼國民黨罷免連署偽造文書案，台北市黨部書記長初文卿。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市黨部書記長初文卿。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯、莊智勝／台北報導

檢調近日全台大力掃蕩國民黨罷綠連署不實案，其中北檢17日指揮調查局約談台北黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文，以及第一區黨部執行長曾繁川等4人，其中曾繁川獲釋，黃呂錦茹25日裁定羈押禁見，而姚富文、初文卿則於19日裁定羈押禁見，2人均提出抗告，今(30日)高院，認為北院法官裁准2人羈押禁見並無不當，裁定駁回。

北檢調查，發現國民黨罷團雖然曾擺攤向民眾收取連署書，但實際上送交選委會的提議人名冊卻是由黨部提供，且裏頭還有近200名連署人已經死亡，且多份連署筆跡相似，有謄抄痕跡，因此17日指揮調查局約談台北黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文，以及第一區黨部執行長曾繁川等4人。

全案經檢察官訊問後，18日凌晨依偽造文書、非法利用個資等罪嫌，向北院聲請將黃呂等4人羈押禁見，法官19日裁定認為，姚富文、初文卿犯罪嫌疑重大，且有刪除與他人的LINE對話紀錄，足認2人有滅證之虞，因2人彼此供述不一，無法排除串共，因此裁定將姚、初羈押禁見。

至於黃呂錦茹涉案部分，因檢方提供卷證無客觀證據可認定黃呂經手提議人名冊，無法僅因黃呂是台北市黨部最高層，就推論黃呂同意或指示偽造連署，而曾繁川當庭書寫筆跡，雖然與偽造的簽名字體有點相似，但筆畫書寫的方式，仍有不同，無法因此認定有犯罪嫌疑，法官因此駁回聲押，當庭釋放黃呂錦茹、曾繁川。

但北檢22日下午針對黃呂錦茹獲釋部份提起抗告，高院24日撤銷北院原裁定，發回更裁。北院25日上午重開聲押庭，逆轉裁定黃呂錦茹羈押禁見。

另一方面，姚富文、初文卿2人也不服羈押禁見裁定，均提出抗告。今高院合議庭審酌，認為2人涉犯刑法偽造私文書、個人資料保護法等罪罪嫌重大，且有事實實足認有串證及湮滅證據之虞，經審酌本案所涉偽 造提議人名冊情事，不僅對被冒名人之憲法權利產生危害，更可能影響公 職人員罷免結果，使我國民主政治基石因而動搖，並損及我國選舉制度之 健全發展，其影響程度顯非一般偽造文書、違反個人資料保護法之案件可 比擬，若僅命具保、責付及限制住居等侵害較小之手段，均不足以確保後 續偵查程序之順利進行，而有羈押及禁止接見、通信之必要。原審裁定被 告2人羈押禁見，並無違法或不當。被告2人抗告均無理由，應予駁回。

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