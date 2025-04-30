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基隆民政處長涉查個資助罷免　她轟：連署都敢偽造那會不會作票？

▲基隆市民政處長張淵翔(圖右)遭聲押。（資料圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市民政處長張淵翔(圖右)遭聲押。（資料圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭運興／台北報導

檢調調查罷免幽靈連署案，近日更爆出，基隆市政府民政處長張淵翔涉查詢戶政系統，並提供資料協助藍營罷免民進黨議員，而張淵翔已經坦承違法，以40萬元交保。對此，媒體人黃智賢今（30日）表示，這比死亡連署更恐怖，張淵翔不但是民政處長，也是基隆市選委會總幹事，連署書都敢不擇手段偽造，那在選舉時，難道不可以偽造選舉人名冊？難道不能作票？

黃智賢表示，基隆市民政處長張淵翔，因為涉嫌用公權力，調取公民的戶政資料，協助罷免民進黨市議員，遭到聲押，而張淵翔認罪，40萬交保，注意，認罪了。

黃智賢表示，國民黨在全台灣各處，抄黨員名冊，冒名連署，毫無歉意，這已經讓人瞠目結舌，現在，更讓人驚恐的是，竟然有高官，直接打開戶政資料，進行「更有效率」的冒名連署，這下子，不會有死人了，戶政找的，全是活人。

黃智賢說，當事者完全不會知道，名字被拿去做了什麼犯罪的事，因為張淵翔是民政處長跟選委會，他自己盜用別人身份，當然不會去查詢本人，所以，不會被查出偽造，警察抓強盜，自己當然不會抓自己，真是完美的犯罪。這是比警察變成合法持槍的流氓，更加可怕的事，摧毀民主，踐踏人權，莫此為甚。

接著，黃智賢認為，張淵翔是民政處長，民政局管戶政，拿得到人民每一筆最最隱密的個資，張淵翔竟然把人民的戶政個資，當作政治工具跟武器，為政治利益服務，利用權力，拿戶政資料搞選舉罷免，如果還認為沒關係，甚至只是小罪，那，選舉就只是裝裝樣子而已，其實，也就不需要選舉了。

黃智賢指出，張淵翔不但是基隆市民政處長，也是基隆市選委會總幹事，任期似乎到去年10月為止，選委會，是辦選舉罷免的公權力機關，你張淵翔，竟然幹出這種事！

黃智賢提到，過去在謝國樑被罷免時，基隆市選委會就有一系列行政不中立，護航謝國樑的事件，已經讓人質疑行政不中立。而今，張淵翔竟直接踩過紅線法律，用民政處長之權，違法抓取戶政資料，公然介入罷免，這不只是違反行政中立，這是極嚴重的違法犯罪，這比花蓮民政局長，要公務員拿連署書，上門查水表，更無法無天，更讓人膽寒，因為，這行為，刨掉了民主選舉的祖墳。

黃智賢質疑，民主的基礎，在公平的選舉，如果可以私自拿著人民的戶政資料，連署書填到飽，偽造簽名簽到爽，這種犯罪你都敢，那還有什麼事，幹不出來？拿著人民的戶政資料，還會幹出多少壞事?

黃智賢批評，死人連署是偽造簽名、偽造民意，而拿戶政資料，偽造連署，也是偽造民意，連署書都敢不擇手段的偽造，甚至敢用公權力，偷盜人民個資，偽造連署，在人民不知道的情況下，人權被你出賣，意志被你強奪，以此來圖利自己的陣營，奪取利益，那會不會作票？用作票當選，用作票避免被罷免，不是更加暢快？而選委會+民政局，是有能力有權力作票的。

黃智賢說，如果敢用公權力盜取戶政個資，偽造連署，那在選舉時，難道不可以偽造選舉人名冊？難道不能作票？謝國樑的罷免案，基隆市選委會，還有多少貓膩，大家不知道？近年來的選舉，會不會還有更不堪聞問的違法操弄，被揭發出來?

最後，黃智賢強調，這些靠選舉上位的政治垃圾，踐踏公務員，逼迫公務員違法，做了多少違反選舉公正的作為？整天拿著人民的納稅錢，鑽研如何犯罪，好拿到權力！誰可以踹共？誰說的話，還有什麼公信力？

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼媒體人黃智賢。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼新黨《庶民起義 台灣再光復》大會-黃智賢。（圖／記者黃克翔攝）

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