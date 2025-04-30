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基隆民政處長涉查戶政系統助罷免　吳靜怡：國民黨好像不作弊很難

▲基隆市民政處長張淵翔(圖右)遭聲押。（資料圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市民政處長張淵翔(圖右)遭聲押。（資料圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭運興／台北報導

檢調偵辦罷免幽靈連署案，近日傳出基隆市政府民政處長張淵翔涉查詢戶政系統，並提供個資協助罷免民進黨議員，而張淵翔坦承違法，以40萬元交保。對此，政治評論員吳靜怡今（30日）分析整起案情，她表示，幽靈連署案讓國民黨一筆押押一筆一筆押！請問基隆林沛祥立委什麼都不知道嗎？台灣的大罷免浪潮，讓人質疑，國民黨好像不作弊很難。

吳靜怡表示，基隆張淵翔坦承違法，獲得交保，請問基隆林沛祥立委什麼都不知道嗎？有沒有加入過微信群組「勝之群組」？

吳靜怡指出，檢調調查顯示，張淵翔涉嫌利用職務之便，違法查詢「戶政系統」個人資料，違反《個人資料保護法》，並涉犯《刑法》行使偽造私文書罪，協助罷免連署。根據多方供詞、罷免提議人名冊、查對結果及手機通訊軟體對話紀錄等勾稽證據，張淵翔的涉案事證明確。

吳靜怡再指，從各地「幽靈連署案」調查進展來看，部分涉案人士採取滅證行為，導致多名嫌疑人因涉嫌勾串或湮滅證據而遭羈押。基隆、台北、台南、高雄等地均有共犯尚未到案，部分人士質疑是否有立委身份者利用國會保護傘規避調查？也因為如此，高齡的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹必須持續被羈押。

吳靜怡提到，但即使是用微信，也逃不過「數位採證中心」的還原技術！檢調在調閱手機內通訊軟體對話紀錄時，發現張淵翔曾加入主委吳國勝為罷免連署而成立的微信群組「勝之群組」，張淵翔可能就是透過此管道與黨部互相聯絡，提供民政系統的協助。

吳靜怡說，而國民黨台南市部被搜索時，該群組轉傳相關新聞連結之後，罷免案領銜人紀文荃就將原群組成員移除退出群組並刪除其內容，再另成立新群組，因此認定紀文荃及基隆黨部仁愛區主任張金發否認犯行，且所述避重就輕，可以認為有勾串或湮滅未及查明事證的可能性。

最後，吳靜怡強調，目前全台灣「幽靈連署案」涉案嫌疑人分為認罪與不認罪兩組，認罪組多數交保，不認罪組中還有部分黨工向上級舉報或互相推卸責任，案情複雜。台灣的大罷免浪潮，讓人質疑，國民黨好像不作弊很難。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼政治評論員吳靜怡GRACE。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 政治評論員吳靜怡GRACE。（圖／《豈有此呂》）

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