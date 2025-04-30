4100億預算包含電價撥補　賴清德曝業者心聲：政府要穩定電價

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（30日）召開中常會，對於行政院通過4100億特別預算，其中還有台電撥補千億部分，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時表示，這次的特別條例，不僅因應美國關稅政策的影響，更要著眼於中長期的國家發展規劃，這幾周走訪各縣市產業，傾聽各產業的心聲，而業者們都希望電價平穩，不要增加成本。台電已經在先前疫情時，自行吸收太多成本，政府要穩定電價，就要協助台電平衡財務，希望這個特別條例，可以獲得在野黨的支持。讓我們在這個關鍵的時刻，可以團結一致。

據轉述，賴清德會中致詞時表示，為了因應國際經貿局勢、與地緣政治的快速變化，行政院已經在上週四，通過了特別條例草案，要投入4,100億元，來支持產業發展、安定就業市場、照顧民生，並且強化國家整體韌性。這次的特別條例，不僅因應美國關稅政策的影響，更要著眼於中長期的國家發展規劃；利用這次機會，將危機化為轉機、再轉為商機，讓我們的經濟再一次脫胎換骨。

賴清德指出，在特別條例匡列的4100億元中，除了支持產業與安定就業的930億元，另有強化國土韌性的1500億元，是為了加強台灣的基礎建設，以及全方位提升資通訊安全。強化整體韌性，這不僅是國際的趨勢與標準，對於產業的安全發展，同樣重要。而照顧民生的部分，我們匡列了1670億元，目的是穩定民生與物價；同時，也納入培養高等人才、撥補勞健保、老屋修繕等項目。

賴清德說明，這幾週，自己和卓榮泰院長走訪各縣市產業，傾聽各產業的心聲，而業者們都希望電價平穩，不要增加成本。所以，我們也在其中規劃「支持台電穩定電價」的科目。台電已經在先前疫情時，自行吸收太多成本，政府要穩定電價，就要協助台電平衡財務。

賴清德強調，特別條例的各個項目，都是因應新的國際情勢，以及產業界第一線的意見，經過縝密規劃後所編列。為了提升台灣的整體韌性，以及強化我們的產業競爭力，我希望這個特別條例，可以獲得在野黨的支持。讓我們在這個關鍵的時刻，可以團結一致，相挺產業、穩定物價、照顧民生。