陳梅慧偵查員男友外洩64筆藏雲端　中檢緩起訴：立意良善

▲陳梅慧男友、謝姓偵查員洩密案，獲得中檢緩起訴處分 。（圖／記者陸運陞翻攝）



記者許權毅／台中報導

金融犯罪調查師陳梅慧車禍身亡，案件引起社會高度矚目。該案起自陳梅慧與謝姓男友捲入洩個資、洩密案，中檢發現謝男受XREX創辦人蕭滙宗、黃耀文委託了解詐騙案件，謝男外洩64名被害人筆錄、個資到4人共享的雲端資料夾，檢方考量謝男動機是為了阻斷詐騙，立意良善，緩起訴1年，支付5萬給公庫。

台中市地檢署去年起訴王牌交易所「阿福錢包」涉嫌詐騙、洗錢3億案件，追查XREX鏈科公司涉嫌替阿福錢包之許姓犯嫌，持有的波場鏈1270萬顆泰達幣「換鏈」到以太鏈，涉協助洗錢金額高達4.1億。

XREX鏈科公司創辦人蕭滙宗、黃耀文此舉，被中檢認定有掩飾、藏匿特定不法資金情況，但考量蕭男、黃男是認為許男可能是大戶，若配合取得信任，可能獲得潛在商機，壯大公司。且2人無實質獲利，亦向來配合檢警合作阻詐，處2人均緩起訴，各需支付500萬、300萬至公庫，並且拍攝反詐騙、反洗錢2支5分鐘短片等條件。

▲金融犯罪調查師陳梅慧車禍身亡案，引起社會高度關注。（圖／翻攝自臉書、記者沈繼昌攝）



至於謝男部分，中檢查出，陳梅慧是XREX鏈科公司金融犯罪調查師，男友謝男則是刑事局第六大隊第四隊偵查員，2023年情侶倆跟蕭、黃2人開設一個4人群組，委請謝男協助調查XREX用戶疑似遭詐騙案件，謝男登入163反詐騙系統平台，查詢案件內容，並且外洩64筆被害人資料、筆錄內容。

相關資料被4人保存在共享的Google Maps雲端資料夾，謝男此舉，已經涉犯洩漏國防以外應秘密之文書。

中檢則考量，謝男坦承犯行、深表悔悟，是一時失慮所致，動機是為了協助阻斷詐騙，立意良善，但方法未盡周詳，考量犯罪情節輕微，加上謝男平時工作表現優異，緩起訴1年，支付公庫5萬元。