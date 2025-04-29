快訊／陳梅慧車禍身亡！洩個資案獲不起訴　偵查員男友緩起訴

▲XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧車禍身亡，中檢今偵結，陳因死亡依法不起訴，男友緩起訴。（圖／翻攝自臉書、記者沈繼昌攝）



記者許權毅／台中報導

XREX金融犯罪調查師陳梅慧去年12月遭台中地檢署傳訊，追查她是否在阿福錢包洗錢3億元案中洩漏民眾個資，不料卻在離開地檢署後，於國道車禍身亡，案件引起社會高度矚目。台中地檢署今偵結，陳梅慧因已經車禍死亡，被控個資法部分，依法獲不起訴處分，XREX2名創辦人蕭男、黃男等人獲得緩起訴；而陳梅慧男友謝男則被依洩漏國防以外秘密罪緩起訴。

回顧該案，刑事局科偵隊謝姓偵查員偵辦詐欺案，涉嫌將相關卷證、資料提供給女友陳梅慧，讓陳協助分析詐團幣流及凍結，被懷疑涉嫌洩密，由於在查扣的電腦內發現大量被害人個資，檢方認謝涉犯洩密罪、陳涉犯個資法，去年12月3日上午指揮警政署政風室和台中市刑大執行搜索，於下午5時許將他們帶回台中市刑大，晚間6時開始制作警詢筆錄，結束後警方詢問謝、陳是否自願到台中地檢署複訊，2人同意後，於當晚10時許抵達台中地檢署。

▲陳梅慧男友謝男，獲緩起訴。（圖／記者陸運陞翻攝）



檢察官偵訊的3個小時中，陳的態度配合，檢察官訊後認無強制處分必要，將其請回，謝男則以3萬元交保。另同案被帶回的還有黃姓、蕭姓區塊鏈領域的業者，以及1名證人，3人也被請回。

謝、陳是情侶關係，2人結束偵訊後，於4日凌晨1時許離開台中地檢署，搭乘Uber離去，孰料於凌晨3時4分許行經國道一號新竹段時發生意外。2人3時4分行經國道1號新竹段時，因前方正在處理威震集團前董座吳明達槍擊案的涉案人、前四海幫角頭郝廣民的嚴重車禍，現場出現回堵情況，Uber停下等待通行，卻遭後方車輛猛烈追撞，導致陳女重傷身亡，謝男無生命危險。

因本起車禍與郝廣民的車禍地點相近；加上陳女身為首席區塊鏈金融犯罪調查師，曾多次助檢警追查金流，包括「創意私房」和「88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌」等案，事件一經報導，外界質疑死因恐不單純，甚至懷疑黑道買兇殺人，找來Uber以假車禍方式殺害陳梅慧。

但新竹地檢署調查後排除全案是「假車禍真殺人」，認定叫車者並非陳梅慧本人，且檢方比對2車足跡，發現雙方在台中市區時軌跡完全不同，是上國道後才開始重疊；若要製造故意車禍，應會有追逐、或跟蹤情形，但勘驗2車eTag紀錄，發現有2至3分鐘的時間差，換算成距離的話車距約3.6公里，肉眼已經難以看清前車，如此要製造故意車禍，具有高度不確定性，成功率也低，還可能造成自己重傷，因此檢方排除這一論點，因此，只依過失致死罪將徐姓Uber司機起訴。